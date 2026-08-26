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На Амурском ГХК завершается выжигание остаточных объемов газов
На Амурском ГХК завершается выжигание остаточных объемов газов - 26.08.2026, ПРАЙМ
На Амурском ГХК завершается выжигание остаточных объемов газов
Выжигание остаточных объемов технологических газов завершается на Амурском ГХК после пожара, сообщает предприятие. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:48+0300
2026-08-26T08:48+0300
2026-08-26T08:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Выжигание остаточных объемов технологических газов завершается на Амурском ГХК после пожара, сообщает предприятие.
"В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Начато обследование места происшествия", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.
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россия, китай, кнр, амурский гхк
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Амурский ГХК
На Амурском ГХК завершается выжигание остаточных объемов газов
На Амурском ГХК завершается выжигание остаточных объемов технологических газов
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – ПРАЙМ. Выжигание остаточных объемов технологических газов завершается на Амурском ГХК после пожара, сообщает предприятие.
"В настоящее время под контролем специалистов завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Начато обследование места происшествия", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.