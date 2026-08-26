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Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь
Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь
Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК, а также их родственникам оказывается психологическая помощь, сообщила в среду пресс-служба предприятия. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:57+0300
2026-08-26T08:57+0300
общество
россия
китай
амурский гхк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – ПРАЙМ. Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК, а также их родственникам оказывается психологическая помощь, сообщила в среду пресс-служба предприятия. "Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание было локализовано. По последним данным АГХК, число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до семи человек, судьба девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.
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общество , россия, китай, амурский гхк
Общество , РОССИЯ, КИТАЙ, Амурский ГХК
08:57 26.08.2026
 
Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь

Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – ПРАЙМ. Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК, а также их родственникам оказывается психологическая помощь, сообщила в среду пресс-служба предприятия.
"Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание было локализовано.
По последним данным АГХК, число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до семи человек, судьба девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.
 
ОбществоРОССИЯКИТАЙАмурский ГХК
 
 
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