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Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь

Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь - 26.08.2026, ПРАЙМ

Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК оказывают психологическую помощь

Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК, а также их родственникам оказывается психологическая помощь, сообщила в среду пресс-служба предприятия. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T08:57+0300

2026-08-26T08:57+0300

2026-08-26T08:57+0300

общество

россия

китай

амурский гхк

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – ПРАЙМ. Пострадавшим при пожаре на Амурском ГХК, а также их родственникам оказывается психологическая помощь, сообщила в среду пресс-служба предприятия. "Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание было локализовано. По последним данным АГХК, число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до семи человек, судьба девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, китай, амурский гхк