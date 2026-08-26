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На Амурском ГХК заявили об отсутствии угроз новых пожаров или взрывов

На Амурском ГХК заявили об отсутствии угроз новых пожаров или взрывов - 26.08.2026, ПРАЙМ

На Амурском ГХК заявили об отсутствии угроз новых пожаров или взрывов

Потенциально взрывоопасные компоненты и утечки на Амурском ГХК отсутствуют, угрозы новых пожаров или взрывов нет, сообщила глава Свободненского района Эльвира... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:22+0300

2026-08-26T09:22+0300

2026-08-26T09:22+0300

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амурский гхк

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. Потенциально взрывоопасные компоненты и утечки на Амурском ГХК отсутствуют, угрозы новых пожаров или взрывов нет, сообщила глава Свободненского района Эльвира Агафонова. "Продолжается контролируемое выжигание остатков технических газов. По данным ответственных служб, потенциально взрывоопасные компоненты и утечки отсутствуют. Угрозы возникновения новых пожаров или взрывов для жителей на данный момент нет", - написала Агафонова в канале на платформе "Макс". Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Очаги возгорания ликвидированы в среду, на месте ведутся поисково-спасательные работы По последним данным АГХК, число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до семи человек, судьба девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.

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россия, общество , китай, амурский гхк