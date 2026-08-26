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Глава МИД Эстонии вновь поднял вопрос о строительстве подводного туннеля

Глава МИД Эстонии вновь поднял вопрос о строительстве подводного туннеля - 26.08.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Эстонии вновь поднял вопрос о строительстве подводного туннеля

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вновь поднял вопрос о строительстве туннеля между Таллином и Хельсинки. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:42+0300

2026-08-26T15:42+0300

2026-08-26T15:42+0300

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вновь поднял вопрос о строительстве туннеля между Таллином и Хельсинки. Планы по строительству подводного туннеля между Эстонией и Финляндией существуют с начала 2000-х. В 2008 году мэры Таллина и Хельсинки подписали протокол о намерениях и выделили средства на предварительные исследования. Стоимость строительства оценивалась в 15 миллиардов евро. Планировалось, что длина туннеля составит 105 километров, а его часть под морским дном протянется от 50 до 56 километров. Строительство должно было начаться в 2025 году и завершиться через 15 лет. Предполагалось, что железнодорожный туннель Хельсинки-Таллин соединится со скоростной железнодорожной магистралью Rail Baltic. "Настало время возобновить проект строительства туннеля", - заявил Цахкна в опубликованном на сайте эстонского МИД интервью финскому телевидению. По его словам, соединяя север и юг Европы и став дополнением к Rail Baltic, туннель откроет новые возможности для торговли, сотрудничества в области безопасности и защиты подводной инфраструктуры. Также министр связал необходимость строительства туннеля с военной мобильностью и планами региональной обороны Эстонии, Швеции и Финляндии. "В последние несколько лет мы все видим, что подводные кабели и вся подводная инфраструктура находятся под угрозой… Если мы построим эти туннели, мы также сможем спрятать эту подводную инфраструктуру в туннелях, что гораздо безопаснее", - сказал Цахкна. В МИД РФ не раз заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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