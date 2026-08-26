https://1prime.ru/20260826/gorenie-872715188.html

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

Открытое горение на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на областное ГУ МЧС. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T22:30+0300

2026-08-26T22:30+0300

2026-08-26T22:38+0300

бизнес

россия

тамбовская область

wildberries

мчс

происшествия

пожар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872715188.jpg?1787773108

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на областное ГУ МЧС. В среду утром губернатор области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в Котовске, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пожар полностью уничтожил центр. Пострадали два человека. "Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, открытое горение на логистическом центре Wildberries в Котовске было ликвидировано в 16.50 26 августа", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс". На месте работали 109 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России - 70 человек, 26 единиц техники, вертолет Ми-8 АСЦ "Жуковского", уточнили в пресс-службе. Произведено 56 сбросов воды. В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.

тамбовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тамбовская область, wildberries, мчс, пожар