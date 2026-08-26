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В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries
В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries
Открытое горение на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на областное ГУ МЧС. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:30+0300
2026-08-26T22:38+0300
бизнес
россия
тамбовская область
wildberries
мчс
происшествия
пожар
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на областное ГУ МЧС. В среду утром губернатор области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в Котовске, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пожар полностью уничтожил центр. Пострадали два человека. "Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, открытое горение на логистическом центре Wildberries в Котовске было ликвидировано в 16.50 26 августа", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс". На месте работали 109 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России - 70 человек, 26 единиц техники, вертолет Ми-8 АСЦ "Жуковского", уточнили в пресс-службе. Произведено 56 сбросов воды. В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
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бизнес, россия, тамбовская область, wildberries, мчс, пожар
Бизнес, РОССИЯ, Тамбовская область, Wildberries, МЧС, Происшествия, пожар
22:30 26.08.2026 (обновлено: 22:38 26.08.2026)
 
В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

В Котовске Тамбовской области ликвидировали открытое горение на складе Wildberries

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Открытое горение на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на областное ГУ МЧС.
В среду утром губернатор области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в Котовске, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пожар полностью уничтожил центр. Пострадали два человека.
"Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, открытое горение на логистическом центре Wildberries в Котовске было ликвидировано в 16.50 26 августа", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
На месте работали 109 человек, 39 единиц техники, из них от МЧС России - 70 человек, 26 единиц техники, вертолет Ми-8 АСЦ "Жуковского", уточнили в пресс-службе. Произведено 56 сбросов воды.
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯТамбовская областьWildberriesМЧСпожар
 
 
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