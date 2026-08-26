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В Госдуме предложили обязать продавцов авто сообщать о серьезных ДТП - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили обязать продавцов авто сообщать о серьезных ДТП
В Госдуме предложили обязать продавцов авто сообщать о серьезных ДТП - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать продавцов авто сообщать о серьезных ДТП
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили обязать продавцов сообщать покупателю об известных им | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:04+0300
2026-08-26T14:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили обязать продавцов сообщать покупателю об известных им серьезных ДТП и восстановительном ремонте автомобиля. Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости. "Покупатель подержанного автомобиля нередко принимает решение о сделке, не имея возможности самостоятельно установить, подвергался ли автомобиль после ДТП восстановлению кузова, рамы, несущих элементов или систем пассивной безопасности… Представляется целесообразным дополнить… правила единым стандартом раскрытия такой информации при продаже гражданам бывших в употреблении автомобилей профессиональными продавцами", - сказано в документе. Депутаты отмечают, что до заключения договора покупателю можно предоставлять отдельный письменный или электронный документ, в котором фиксируются сведения, которыми располагает продавец либо которые выявлены им при приемке, осмотре, диагностике или предпродажной подготовке автомобиля. "При этом новый порядок не должен превращаться в обязанность продавца гарантировать отсутствие ДТП за весь период эксплуатации автомобиля, если подтвержденных сведений у него нет", - уточняется в письме. Авторы инициативы считают, что такой механизм конкретизирует уже действующую обязанность по предоставлению необходимой и достоверной информации, создаст единый стандарт для автосалонов и иных профессиональных продавцов, позволит покупателю сопоставлять автомобили по понятным критериям и снизит число споров о том, какие сведения о предыдущем ремонте были сообщены до покупки.
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бизнес
Бизнес
14:04 26.08.2026 (обновлено: 14:17 26.08.2026)
 
В Госдуме предложили обязать продавцов авто сообщать о серьезных ДТП

Депутат Даванков предложил обязать продавцов сообщать покупателю о серьезных ДТП

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили обязать продавцов сообщать покупателю об известных им серьезных ДТП и восстановительном ремонте автомобиля.
Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Покупатель подержанного автомобиля нередко принимает решение о сделке, не имея возможности самостоятельно установить, подвергался ли автомобиль после ДТП восстановлению кузова, рамы, несущих элементов или систем пассивной безопасности… Представляется целесообразным дополнить… правила единым стандартом раскрытия такой информации при продаже гражданам бывших в употреблении автомобилей профессиональными продавцами", - сказано в документе.
Депутаты отмечают, что до заключения договора покупателю можно предоставлять отдельный письменный или электронный документ, в котором фиксируются сведения, которыми располагает продавец либо которые выявлены им при приемке, осмотре, диагностике или предпродажной подготовке автомобиля.
"При этом новый порядок не должен превращаться в обязанность продавца гарантировать отсутствие ДТП за весь период эксплуатации автомобиля, если подтвержденных сведений у него нет", - уточняется в письме.
Авторы инициативы считают, что такой механизм конкретизирует уже действующую обязанность по предоставлению необходимой и достоверной информации, создаст единый стандарт для автосалонов и иных профессиональных продавцов, позволит покупателю сопоставлять автомобили по понятным критериям и снизит число споров о том, какие сведения о предыдущем ремонте были сообщены до покупки.
 
Бизнес
 
 
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