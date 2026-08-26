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В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для многодетных

В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для многодетных - 26.08.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для многодетных

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили сделать бесплатным общественный транспорт для обоих... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:16+0300

2026-08-26T17:16+0300

2026-08-26T17:17+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили сделать бесплатным общественный транспорт для обоих родителей в многодетных семьях. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным... проработать установление федерального стандарта транспортной поддержки, предусматривающего право обоих родителей в многодетной семье на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном во всех субъектах РФ на период предоставления семье основных мер поддержки в соответствии с Указом (президента РФ - ред.) № 63", - сказано в документе. Депутаты отметили, что вопрос уже включен в действующую государственную повестку. План мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года предусматривает в 2025–2030 годах выработку предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок маршрутным транспортом общего пользования и легковым такси. Авторы инициативы считают, что установление такого стандарта сократит различия в объеме поддержки между субъектами РФ, упростит ежедневные поездки семей с детьми и сделает транспортную составляющую поддержки многодетности более предсказуемой независимо от места проживания. Указ президента Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" установил единый статус многодетной семьи и рекомендовал субъектам Российской Федерации предоставлять обучающимся из многодетных семей бесплатный проезд автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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