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Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%

Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%

Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%: достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся, считает нидерландская газотранспортная компания... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:31+0300

2026-08-26T10:31+0300

2026-08-26T10:31+0300

газ

мировая экономика

нидерланды

gasunie

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%: достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся, считает нидерландская газотранспортная компания Gasunie. "Хранилища газа в Нидерландах по состоянию на 24 августа были заполнены лишь на 44%", - сообщила Gasunie порталу Nu.nl. Объемы запасов газа в Нидерландах стали снижаться после 2023 года. В этот же период в 2023 году газовые хранилища королевства были заполнены на 94%, в 2024 году этот показатель составил 88%, а в прошлом - уже 63%. "Судя по тому, как развиваются события, Нидерланды не смогут достичь целевого уровня заполнения газовых хранилищ к этой зиме", - заявил представитель газотранспортной компании. По его словам, это не значит, что этой зимой в стране будет недостаточно газа или поставки окажутся под угрозой. Однако, как отмечает портал, в случае холодов и непредвиденных сбоев эта ситуация сделает Нидерланды более уязвимыми.

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газ, мировая экономика, нидерланды, gasunie