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Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%
Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%
Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%: достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся, считает нидерландская газотранспортная компания... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:31+0300
2026-08-26T10:31+0300
2026-08-26T10:31+0300
газ
мировая экономика
нидерланды
gasunie
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%: достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся, считает нидерландская газотранспортная компания Gasunie.
"Хранилища газа в Нидерландах по состоянию на 24 августа были заполнены лишь на 44%", - сообщила Gasunie порталу Nu.nl.
Объемы запасов газа в Нидерландах стали снижаться после 2023 года. В этот же период в 2023 году газовые хранилища королевства были заполнены на 94%, в 2024 году этот показатель составил 88%, а в прошлом - уже 63%.
"Судя по тому, как развиваются события, Нидерланды не смогут достичь целевого уровня заполнения газовых хранилищ к этой зиме", - заявил представитель газотранспортной компании.
По его словам, это не значит, что этой зимой в стране будет недостаточно газа или поставки окажутся под угрозой. Однако, как отмечает портал, в случае холодов и непредвиденных сбоев эта ситуация сделает Нидерланды более уязвимыми.
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газ, мировая экономика, нидерланды, gasunie
Газ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Gasunie
Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%
Gasunie: газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%: достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся, считает нидерландская газотранспортная компания Gasunie.
"Хранилища газа в Нидерландах по состоянию на 24 августа были заполнены лишь на 44%", - сообщила Gasunie порталу Nu.nl.
Объемы запасов газа в Нидерландах стали снижаться после 2023 года. В этот же период в 2023 году газовые хранилища королевства были заполнены на 94%, в 2024 году этот показатель составил 88%, а в прошлом - уже 63%.
"Судя по тому, как развиваются события, Нидерланды не смогут достичь целевого уровня заполнения газовых хранилищ к этой зиме", - заявил представитель газотранспортной компании.
По его словам, это не значит, что этой зимой в стране будет недостаточно газа или поставки окажутся под угрозой. Однако, как отмечает портал, в случае холодов и непредвиденных сбоев эта ситуация сделает Нидерланды более уязвимыми.