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Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе
Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе - 26.08.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе
Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:03+0300
2026-08-26T13:03+0300
2026-08-26T13:03+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду в национальном центре "Россия" в рамках Всероссийского проекта "С чего начинается Родина" прошла встреча из цикла "Родина – это люди" на тему "Качественное жилье и транспортная инфраструктура". Ключевым спикером мероприятия выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Могу сказать прямо - всей страной, всем населением страны мы занимаемся этим проектом… Наверное, это такая действительно самая крупная стройка. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуснуллин в ходе выступления.
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бизнес, недвижимость, донбасс, марат хуснуллин
Бизнес, Недвижимость, ДОНБАСС, Марат Хуснуллин
Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе
Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе и Новороссии
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду в национальном центре "Россия" в рамках Всероссийского проекта "С чего начинается Родина" прошла встреча из цикла "Родина – это люди" на тему "Качественное жилье и транспортная инфраструктура". Ключевым спикером мероприятия выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Могу сказать прямо - всей страной, всем населением страны мы занимаемся этим проектом… Наверное, это такая действительно самая крупная стройка. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуснуллин в ходе выступления.