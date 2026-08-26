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Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе

Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе - 26.08.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин: около 35 тысяч строителей работают круглосуточно в Донбассе

Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:03+0300

2026-08-26T13:03+0300

2026-08-26T13:03+0300

бизнес

недвижимость

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду в национальном центре "Россия" в рамках Всероссийского проекта "С чего начинается Родина" прошла встреча из цикла "Родина – это люди" на тему "Качественное жилье и транспортная инфраструктура". Ключевым спикером мероприятия выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Могу сказать прямо - всей страной, всем населением страны мы занимаемся этим проектом… Наверное, это такая действительно самая крупная стройка. Порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме", - сказал Хуснуллин в ходе выступления.

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бизнес, недвижимость, донбасс, марат хуснуллин