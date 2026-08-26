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Правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Хуснуллин - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Хуснуллин
Правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Хуснуллин - 26.08.2026, ПРАЙМ
Правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Хуснуллин
Правительство России надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, поскольку она сильно влияет на рынок жилья и ипотеки, заявил журналистам вице-премьер Марат... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:01+0300
2026-08-26T14:01+0300
недвижимость
банки
финансы
марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство России надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, поскольку она сильно влияет на рынок жилья и ипотеки, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре "Россия". "Конечно же, высокая ключевая ставка у нас сильно влияет на экономику, в том числе, влияет на жилье. Мы, конечно, очень надеемся, что ставка будет ниже, потому что у нас есть вопросы с ипотекой", - отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что государство за счет бюджета компенсирует все виды льготной ипотеки и поддерживает каждого заемщика, выделяя большие суммы денег. "Мы надеемся, но в то же время понимаем, что ставка нужна для борьбы с инфляцией. Когда инфляция, это тоже плохо влияет, это разгон стоимости того же жилья, стоимости ресурсов. Поэтому мы надеемся, что банк найдет то решение, которое нам необходимо, чтобы все-таки инфляцию сдерживать, но и при этом, чтобы экономика в стране развивалась. Для строителей это сейчас очень важно", - заключил Хуснуллин.
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40
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40
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недвижимость, банки, финансы, марат хуснуллин
Недвижимость, Банки, Финансы, Марат Хуснуллин
14:01 26.08.2026
 
Правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: правительство надеется на снижение ключевой ставки ЦБ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство России надеется на снижение ключевой ставки ЦБ, поскольку она сильно влияет на рынок жилья и ипотеки, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре "Россия".
"Конечно же, высокая ключевая ставка у нас сильно влияет на экономику, в том числе, влияет на жилье. Мы, конечно, очень надеемся, что ставка будет ниже, потому что у нас есть вопросы с ипотекой", - отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что государство за счет бюджета компенсирует все виды льготной ипотеки и поддерживает каждого заемщика, выделяя большие суммы денег.
"Мы надеемся, но в то же время понимаем, что ставка нужна для борьбы с инфляцией. Когда инфляция, это тоже плохо влияет, это разгон стоимости того же жилья, стоимости ресурсов. Поэтому мы надеемся, что банк найдет то решение, которое нам необходимо, чтобы все-таки инфляцию сдерживать, но и при этом, чтобы экономика в стране развивалась. Для строителей это сейчас очень важно", - заключил Хуснуллин.
 
НедвижимостьБанкиФинансыМарат Хуснуллин
 
 
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