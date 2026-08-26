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Более 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить ИИ

Более 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить ИИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Более 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить ИИ

ББолее 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект (ИИ) для работы на уроках, запись на соответствующую программу откроется... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:23+0300

2026-08-26T11:23+0300

2026-08-26T11:53+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ББолее 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект (ИИ) для работы на уроках, запись на соответствующую программу откроется на "Госуслугах" в сентябре, сообщило Минцифры РФ."Бесплатно повысить квалификацию в сфере ИИ смогут учителя со всей России. В этом году программу "Искусственный интеллект в работе учителя", разработанную "Яндексом", смогут пройти более 250 тыс. человек. Запись откроется на "Госуслугах" в сентябре", - говорится в сообщении ведомства.Там отмечается, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но они помогут более наглядно и интересно объяснить материал. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, биологи и географы - визуализировать природные процессы, а учителя иностранного языка - разрабатывать интерактивные задания.Пройти программу смогут учителя с любым опытом работы с нейросетями. Для участия в программе необходимо будет подать заявление на "Госуслугах". Само обучение будет происходить онлайн в удобное для преподавателя время, продолжительность курса - 36 часов."По завершению курса нужно сдать итоговое тестирование. Учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации", - добавило министерство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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