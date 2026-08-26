https://1prime.ru/20260826/inflyatsiya-872708872.html

Недельная инфляция в России составила 0,01%

Недельная инфляция в России составила 0,01% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,01%

Недельная инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01% после дефляции в 0,02% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:01+0300

2026-08-26T19:01+0300

2026-08-26T19:01+0300

россия

росстат

инфляция

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01% после дефляции в 0,02% на минувшей отчетной неделе, с начала года цены выросли на 4,68%, сообщил в среду Росстат. "За период с 18 по 24 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,01%, с начала месяца – 99,93%, с начала года – 104,68%", - говорится в документе. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1,9%. В частности, капуста подешевела на 4,6%, картофель - на 4,2%, морковь - на 3,8%, свекла - на 3,3%, помидоры - на 3,1%, лук - на 2%), яблоки - на 1,1%, бананы - на 0,6%. Выросли цены на огурцы - на 2,4%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 18 по 24 августа подорожали: сахар - на 1,6%, гречка +1,1%, пшено - на 0,7%, мясо кур и мороженая рыба - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, сыры - на 0,3%, печенье - на 0,2%, свинина, полукопченые, вареные и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель и сметана - на 0,1%. Подешевели молоко (ультрапастеризованное) - на 0,3%, сосиски, сардельки, яйца, мука и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, говядина, баранина, рис, творог и маргарин - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 18 по 24 августа подорожали пеленки для новорожденных - на 0,3%, спички - на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетная бумага - на 0,1%. Снизились цены на туалетное мыло - на 0,4%, зубные щетки и пасты - на 0,3% и 0,2% соответственно, сухие корма для домашних животных - на 0,3%. Телевизоры за отчетный период подорожали на 0,1%, электропылесосы - на 0,3%, смартфоны - на 0,9%. Цены на новые отечественные автомобили остались без изменений, иностранные - выросли на 0,3%. Цены на бензин выросли на 0,9%, на дизельное топливо - практически не изменились. Росстат за неделю с 18 по 24 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, корвалол подорожал на 0,4%, активированный уголь - на 0,2%, валидол, нимесулид и ренгалин - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин (-0,4%), римантадин (-0,3%), нафазолин (-0,2%), левомеколь и метамизол натрия (-0,1%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат, инфляция