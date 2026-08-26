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Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении - 26.08.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении
Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:28+0300
2026-08-26T19:28+0300
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 18 по 24 августа было зафиксировано снижение цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,89%, на остальные продукты питания - выросли на 0,11%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,13%.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
19:28 26.08.2026
 
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении

Минэкономразвития: инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На продовольственные товары за период с 18 по 24 августа было зафиксировано снижение цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,89%, на остальные продукты питания - выросли на 0,11%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,13%.
% Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов
21 августа, 02:02
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция
 
 
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