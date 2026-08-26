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Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении

Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении - 26.08.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:28+0300

2026-08-26T19:28+0300

2026-08-26T19:28+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 18 по 24 августа было зафиксировано снижение цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,89%, на остальные продукты питания - выросли на 0,11%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,13%.

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россия, инфляция