https://1prime.ru/20260826/inflyatsiya-872711049.html
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении - 26.08.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении
Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:28+0300
2026-08-26T19:28+0300
2026-08-26T19:28+0300
экономика
россия
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 18 по 24 августа было зафиксировано снижение цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,89%, на остальные продукты питания - выросли на 0,11%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,13%.
https://1prime.ru/20260821/diashov-872513316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
Инфляция в России составила 6,23% в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 августа составила 6,23% в годовом выражении против 6,13% на 17 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На продовольственные товары за период с 18 по 24 августа было зафиксировано снижение цен на 0,06%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,89%, на остальные продукты питания - выросли на 0,11%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,26%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,13%.
Россиян предупредили о скрытых рисках накопительных счетов