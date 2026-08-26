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В Иране оценили попадание России в четверку крупнейших экономик мира

В Иране оценили попадание России в четверку крупнейших экономик мира - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Иране оценили попадание России в четверку крупнейших экономик мира

Тегеран и Москва за последние годы получили хороший опыт в противодействии враждебной политике и экономическому давлению западных стран, заявил РИА Новости... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:17+0300

2026-08-26T15:17+0300

2026-08-26T15:17+0300

мировая экономика

запад

китай

сша

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шос

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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Тегеран и Москва за последние годы получили хороший опыт в противодействии враждебной политике и экономическому давлению западных стран, заявил РИА Новости замглавы комитета по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери, комментируя попадание России в четверку крупнейших экономик мира. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. "Как Иран, так и Россия за последние годы получили положительный опыт противостояния странам Запада и ведения экономически войн. Чем больше оба государства будут укреплять свою экономическую устойчивость, чем больше будут стремиться к реализации своего внутреннего потенциала и снижению зависимости от внешнего мира, тем менее уязвимыми они будут в условиях внешних вызовов", - заявил Кадери. Он отметил, что сейчас Тегерану и Москве следует наращивать усилия по снижению экономической зависимости от стран Запада, в том числе и через такие международные блоки, как ШОС и БРИКС, чтобы уменьшить влияние военных рычагов Запада.

запад

китай

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мировая экономика, запад, китай, сша, мвф, шос