Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/iran-872705827.html
Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива
Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива
Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства, условие для этого -... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:49+0300
2026-08-26T17:49+0300
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
мировая экономика
ближний восток
оман
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0070312716d20d2710fab03cece549de.jpg
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства, условие для этого - выполнение США меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. "Даже если Иран и Оман достигнут договоренности по поводу коридора (в Ормузском проливе - ред.) и меморандума на этот счет, это не будет означать открытия Ормузского пролива. Его открытие должно быть привязано к выполнению условий Исламабадского меморандума (между Ираном и США - ред,)", - сказал депутат. Он отметил, что прогресс в переговорах между Ираном и Оманом касательно коридора и договоренности по Ормузскому проливу могут "послужить подходящей основой для реализации Исламабадского меморандума" о прекращении конфликта между Ираном и США. Для Ирана, добавил Гашгави, заключенный с США в середине июня меморандум актуален, остается вопрос о его актуальности для США. "Мы не делали ничего, чтобы отменить меморандум... Именно США должны объявить, согласны они с меморандумом (его актуальностью - ред.) или же нет", - сказал иранский парламентарий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
https://1prime.ru/20260826/amerika-872695311.html
https://1prime.ru/20260825/iran-872671715.html
иран
сша
ормузский пролив
ближний восток
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301222_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_041b3b4401ecb4403462327fa93fe4c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, мировая экономика, ближний восток, оман
ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОМАН
17:49 26.08.2026
 
Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива

Гашгави: выполнение США меморандума поспособствует открытию Ормузского пролива

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства, условие для этого - выполнение США меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави.
МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной
14:13
"Даже если Иран и Оман достигнут договоренности по поводу коридора (в Ормузском проливе - ред.) и меморандума на этот счет, это не будет означать открытия Ормузского пролива. Его открытие должно быть привязано к выполнению условий Исламабадского меморандума (между Ираном и США - ред,)", - сказал депутат.
Он отметил, что прогресс в переговорах между Ираном и Оманом касательно коридора и договоренности по Ормузскому проливу могут "послужить подходящей основой для реализации Исламабадского меморандума" о прекращении конфликта между Ираном и США.
Для Ирана, добавил Гашгави, заключенный с США в середине июня меморандум актуален, остается вопрос о его актуальности для США.
"Мы не делали ничего, чтобы отменить меморандум... Именно США должны объявить, согласны они с меморандумом (его актуальностью - ред.) или же нет", - сказал иранский парламентарий.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
"Нечего терять": в США испугались дерзкого ответа Ирана на санкции
Вчера, 19:25
 
ИРАНСШАОрмузский проливДональд ТрампМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОМАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала