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Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива

Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ

Иранский депутат назвал условие для открытия Ормузского пролива

Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства, условие для этого -... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:49+0300

2026-08-26T17:49+0300

2026-08-26T17:49+0300

иран

сша

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оман

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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Возможное достижение договоренности Ирана и Омана по Ормузскому проливу не будет означать, что он сразу откроется для судоходства, условие для этого - выполнение США меморандума о прекращении конфликта, заявил РИА Новости представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. "Даже если Иран и Оман достигнут договоренности по поводу коридора (в Ормузском проливе - ред.) и меморандума на этот счет, это не будет означать открытия Ормузского пролива. Его открытие должно быть привязано к выполнению условий Исламабадского меморандума (между Ираном и США - ред,)", - сказал депутат. Он отметил, что прогресс в переговорах между Ираном и Оманом касательно коридора и договоренности по Ормузскому проливу могут "послужить подходящей основой для реализации Исламабадского меморандума" о прекращении конфликта между Ираном и США. Для Ирана, добавил Гашгави, заключенный с США в середине июня меморандум актуален, остается вопрос о его актуальности для США. "Мы не делали ничего, чтобы отменить меморандум... Именно США должны объявить, согласны они с меморандумом (его актуальностью - ред.) или же нет", - сказал иранский парламентарий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, мировая экономика, ближний восток, оман