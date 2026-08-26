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В Иране заявили о невыполнении США соглашения о прекращении огня - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Иране заявили о невыполнении США соглашения о прекращении огня
В Иране заявили о невыполнении США соглашения о прекращении огня - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили о невыполнении США соглашения о прекращении огня
Соглашение между Ираном и США о прекращении огня пока не работает в полной мере, ряд его статей не выполняется по вине американской стороны, заявил иранский... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:29+0300
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АШХАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Соглашение между Ираном и США о прекращении огня пока не работает в полной мере, ряд его статей не выполняется по вине американской стороны, заявил иранский посол в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. "Как известно, пока соглашение с США по прекращению огня до конца не работает. Хоть оно и подписано, некоторые статьи документа не выполняются", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, причина этому - американская сторона не следуют обязательствам. Посол добавил, что отдельные статьи соглашения предусматривают прекращение огня во всем регионе, в частности в Ливане. Вместе с тем, отметил он, США ведут с Ираном экономическую войну, что напрямую противоречит ряду положений документа. Рузбехани напомнил, что соглашение было достигнуто при содействии Пакистана, Катара и Турции, и подчеркнул, что его полное исполнение предполагает выполнение обязательств как самими США, так и странами-посредницами. "Мы ждем от США реализации обязательств и выбора верного пути в решении этой ситуации. Также некоторые страны Центральной Азии выражают желание помочь в вопросах исполнения соглашения. Но, к сожалению, со стороны руководства США пока никаких действий предпринято не было. В связи с этим мы находимся в состоянии готовности для отражения очередных шагов военной агрессии со стороны США", - резюмировал он. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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мировая экономика, общество , сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
20:29 26.08.2026
 
В Иране заявили о невыполнении США соглашения о прекращении огня

Рузбехани: соглашение Ирана и США о прекращении огня пока не работает в полной мере

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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АШХАБАД, 26 авг - ПРАЙМ. Соглашение между Ираном и США о прекращении огня пока не работает в полной мере, ряд его статей не выполняется по вине американской стороны, заявил иранский посол в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Как известно, пока соглашение с США по прекращению огня до конца не работает. Хоть оно и подписано, некоторые статьи документа не выполняются", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, причина этому - американская сторона не следуют обязательствам.
Посол добавил, что отдельные статьи соглашения предусматривают прекращение огня во всем регионе, в частности в Ливане. Вместе с тем, отметил он, США ведут с Ираном экономическую войну, что напрямую противоречит ряду положений документа.
Рузбехани напомнил, что соглашение было достигнуто при содействии Пакистана, Катара и Турции, и подчеркнул, что его полное исполнение предполагает выполнение обязательств как самими США, так и странами-посредницами.
"Мы ждем от США реализации обязательств и выбора верного пути в решении этой ситуации. Также некоторые страны Центральной Азии выражают желание помочь в вопросах исполнения соглашения. Но, к сожалению, со стороны руководства США пока никаких действий предпринято не было. В связи с этим мы находимся в состоянии готовности для отражения очередных шагов военной агрессии со стороны США", - резюмировал он.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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