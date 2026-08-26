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"Другого решения нет": в Европе призвали готовиться к затяжной войне - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"Другого решения нет": в Европе призвали готовиться к затяжной войне
"Другого решения нет": в Европе призвали готовиться к затяжной войне - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Другого решения нет": в Европе призвали готовиться к затяжной войне
Конфликт между США и Ираном может перерасти в затяжной, заявил изданию Financial Times генеральный директор датской судоходной компании Torm Якоб Мельдгард. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:44+0300
2026-08-26T22:44+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном может перерасти в затяжной, заявил изданию Financial Times генеральный директор датской судоходной компании Torm Якоб Мельдгард."Наиболее вероятный сценарий на данный момент заключается в том, что у [президента США Дональда] Трампа и администрации США нет другого решения, кроме продолжения конфликта, как и у Ирана", — отметил он.По словам эксперта, затяжной тупик в конфликте на месяцы или даже годы более вероятен, чем быстрое урегулирование."Учитывая нынешнее положение дел в США, представить возвращение мира к состоянию десятилетней давности в обозримом будущем — это лишь фантазия", — добавил Мельдгард.Он подчеркнул, что страны Персидского залива уже начали расширять танкерный флот, чтобы их национальные нефтяные компании могли продолжать перевозить сырую нефть и топливо через Ормузский пролив, несмотря на иранские атаки. Однако для поддержания довоенных объемов экспорта в условиях конфликта потребуется значительно больше судов, поскольку они используются не на полную мощность, объяснил эксперт.Тегеран закрыл Ормузский пролив для судоходства после того, как США в июле атаковали Иран и заявили, что меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне 2026 года, более не действует. В качестве условия открытия Ормузского пролива Иран называет возвращение Вашингтона к выполнению меморандума. США считают, что пролив открыт для судоходства.
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сша
иран
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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив
22:44 26.08.2026
 
"Другого решения нет": в Европе призвали готовиться к затяжной войне

Мельдгард: конфликт между США и Ираном может перерасти в затяжной

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . ВМС США
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном может перерасти в затяжной, заявил изданию Financial Times генеральный директор датской судоходной компании Torm Якоб Мельдгард.
"Наиболее вероятный сценарий на данный момент заключается в том, что у [президента США Дональда] Трампа и администрации США нет другого решения, кроме продолжения конфликта, как и у Ирана", — отметил он.
По словам эксперта, затяжной тупик в конфликте на месяцы или даже годы более вероятен, чем быстрое урегулирование.
"Учитывая нынешнее положение дел в США, представить возвращение мира к состоянию десятилетней давности в обозримом будущем — это лишь фантазия", — добавил Мельдгард.
Он подчеркнул, что страны Персидского залива уже начали расширять танкерный флот, чтобы их национальные нефтяные компании могли продолжать перевозить сырую нефть и топливо через Ормузский пролив, несмотря на иранские атаки. Однако для поддержания довоенных объемов экспорта в условиях конфликта потребуется значительно больше судов, поскольку они используются не на полную мощность, объяснил эксперт.
Тегеран закрыл Ормузский пролив для судоходства после того, как США в июле атаковали Иран и заявили, что меморандум о прекращении конфликта, подписанный в июне 2026 года, более не действует. В качестве условия открытия Ормузского пролива Иран называет возвращение Вашингтона к выполнению меморандума. США считают, что пролив открыт для судоходства.
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