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Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей

Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей - 26.08.2026, ПРАЙМ

Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей

Компания Meta* выплатит 18 миллиардов долларов для досудебного урегулирования иска американских прокуроров о защите детей, сообщила организация. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:32+0300

2026-08-26T17:32+0300

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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Meta* выплатит 18 миллиардов долларов для досудебного урегулирования иска американских прокуроров о защите детей, сообщила организация. "Соглашение предусматривает выплату в размере около 18 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для финансирования инициатив по обеспечению безопасности детей и молодежи в интернете", - говорится в сообщении компании. Выплата средств будет производиться ежегодными долями в течение 10 лет, но с условием, что ограничительные меры примут YouTube и TikTok, которые, как требует Meta*, должны ввести лимит в один час для подростков и выплатить 30% от указанной суммы, отмечается в сообщении. Соглашение достигнуто с двухпартийной группой из 51 генпрокурора, сообщает компания. Как указывает организация, для пользователей младше 18 лет на платформах будут введены ограничения по времени использования, блокировка приложений в ночное время и отключение уведомлений в "школьном режиме". Соцсети будут напоминать подросткам о времени, проведенном на порталах, каждые 15 минут, а также сообщат о потраченных в день 60 и 90 минутах, говорится в заявлении. Для подростков не будет доступен счетчик лайков, а также некоторые фильтры, соцсеть пообещала усилить функции родительского контроля и укрепить защиту от вредного контента. Генеральные прокуроры ряда штатов ранее подали в суд на корпорацию, заявляя, что там специально внедряют механизмы, формирующие у подростков зависимость от соцсетей, и требовали принять меры по защите молодежи.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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