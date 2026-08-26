https://1prime.ru/20260826/isk-872705407.html
Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей
Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей
Компания Meta* выплатит 18 миллиардов долларов для досудебного урегулирования иска американских прокуроров о защите детей, сообщила организация. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:32+0300
2026-08-26T17:32+0300
2026-08-26T17:32+0300
meta
youtube
бизнес
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872705407.jpg?1787754755
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Meta* выплатит 18 миллиардов долларов для досудебного урегулирования иска американских прокуроров о защите детей, сообщила организация. "Соглашение предусматривает выплату в размере около 18 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для финансирования инициатив по обеспечению безопасности детей и молодежи в интернете", - говорится в сообщении компании. Выплата средств будет производиться ежегодными долями в течение 10 лет, но с условием, что ограничительные меры примут YouTube и TikTok, которые, как требует Meta*, должны ввести лимит в один час для подростков и выплатить 30% от указанной суммы, отмечается в сообщении. Соглашение достигнуто с двухпартийной группой из 51 генпрокурора, сообщает компания. Как указывает организация, для пользователей младше 18 лет на платформах будут введены ограничения по времени использования, блокировка приложений в ночное время и отключение уведомлений в "школьном режиме". Соцсети будут напоминать подросткам о времени, проведенном на порталах, каждые 15 минут, а также сообщат о потраченных в день 60 и 90 минутах, говорится в заявлении. Для подростков не будет доступен счетчик лайков, а также некоторые фильтры, соцсеть пообещала усилить функции родительского контроля и укрепить защиту от вредного контента. Генеральные прокуроры ряда штатов ранее подали в суд на корпорацию, заявляя, что там специально внедряют механизмы, формирующие у подростков зависимость от соцсетей, и требовали принять меры по защите молодежи.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
meta, youtube, бизнес, сша
Meta, YouTube, Бизнес, США
Meta* выплатит 18 миллиардов долларов по иску о защите детей
Meta выплатит 18 миллиардов долларов для урегулирования иска прокуроров США о защите детей
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Компания Meta* выплатит 18 миллиардов долларов для досудебного урегулирования иска американских прокуроров о защите детей, сообщила организация.
"Соглашение предусматривает выплату в размере около 18 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для финансирования инициатив по обеспечению безопасности детей и молодежи в интернете", - говорится в сообщении компании.
Выплата средств будет производиться ежегодными долями в течение 10 лет, но с условием, что ограничительные меры примут YouTube
и TikTok, которые, как требует Meta
*, должны ввести лимит в один час для подростков и выплатить 30% от указанной суммы, отмечается в сообщении.
Соглашение достигнуто с двухпартийной группой из 51 генпрокурора, сообщает компания.
Как указывает организация, для пользователей младше 18 лет на платформах будут введены ограничения по времени использования, блокировка приложений в ночное время и отключение уведомлений в "школьном режиме". Соцсети будут напоминать подросткам о времени, проведенном на порталах, каждые 15 минут, а также сообщат о потраченных в день 60 и 90 минутах, говорится в заявлении. Для подростков не будет доступен счетчик лайков, а также некоторые фильтры, соцсеть пообещала усилить функции родительского контроля и укрепить защиту от вредного контента.
Генеральные прокуроры ряда штатов ранее подали в суд на корпорацию, заявляя, что там специально внедряют механизмы, формирующие у подростков зависимость от соцсетей, и требовали принять меры по защите молодежи.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская