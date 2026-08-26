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СМИ: Италия намерена использовать от 8 до 10 миллиардов евро из SAFE

СМИ: Италия намерена использовать от 8 до 10 миллиардов евро из SAFE - 26.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: Италия намерена использовать от 8 до 10 миллиардов евро из SAFE

Италия намерена использовать от 8 до 10 миллиардов евро из 14,9 миллиарда, выделенных стране в рамках европейской программы кредитов на закупку вооружений SAFE, | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

мировая экономика

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рим

брюссель

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РИМ, 26 авг - ПРАЙМ. Италия намерена использовать от 8 до 10 миллиардов евро из 14,9 миллиарда, выделенных стране в рамках европейской программы кредитов на закупку вооружений SAFE, пишет газета Stampa. "Италия использует значительную часть из 14,9 миллиарда евро, в целом выделенных Риму в рамках программы SAFE. Как стало известно, сумма, о которой итальянское правительство сообщило Еврокомиссии, должна составить от 8 до 10 миллиардов евро. Это больше первоначальных оценок, и Еврокомиссия отреагировала на эту информацию заметной сменой тона в положительную сторону", - говорится в статье. Теперь Риму предстоит окончательно определить перечень проектов, которые будут финансироваться в рамках SAFE, после чего документы должны быть переданы в Брюссель для подписания кредитного соглашения, пишет Stampa. Еврокомиссия рассчитывает, что процесс будет завершен до конца сентября, чтобы с октября начать второй раунд распределения оставшихся средств. В мае итальянские СМИ писали, что Италия запрос меньше средств на вооружение по программе ЕС SAFE. Газета Repubblica сообщила, что объем мог составить 4–5 миллиардов евро против ранее предусмотренных 14,9 миллиарда. Это решение якобы обсуждалось на фоне разногласий между Римом и Брюсселем по вопросам энергетической политики. Тогда премьер-министр Джорджа Мелони связала участие страны в программе с выполнением итальянского требования о предоставлении большей свободы для Италии при финансировании расходов на энергетику. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

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мировая экономика, газ, италия, рим, брюссель, ес