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Пилоту "ЮТэйр" Левицкому присвоено звание Героя Труда России
Пилоту "ЮТэйр" Левицкому присвоено звание Героя Труда России - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пилоту "ЮТэйр" Левицкому присвоено звание Героя Труда России
Пилоту-инструктору авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Францу Левицкому присвоено звание Героя Труда России, он стал первым пилотом с таким званием в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:31+0300
2026-08-26T13:31+0300
2026-08-26T13:31+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пилоту-инструктору авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Францу Левицкому присвоено звание Героя Труда России, он стал первым пилотом с таким званием в истории России, сообщил перевозчик.
"Указом президента Российской Федерации старшему инспектору-пилоту АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги", заслуженному пилоту России Францу Ивановичу Левицкому присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Франц Иванович стал первым в истории России пилотом гражданской авиации, удостоенным этого высокого звания", - говорится в сообщении.
Всего Левицкий провел в авиации более 60 лет, за его плечами 28 483 часа безаварийного налета, освоение крупнейших месторождений Сибири и уникальные арктические перелеты, отметили в "ЮТэйр".
"Искренне поздравляем Франца Ивановича с этой поистине исторической наградой. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия", - добавляется в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЮТэйр
Пилоту "ЮТэйр" Левицкому присвоено звание Героя Труда России
Пилоту-инструктору "ЮТэйр" Левицкому присвоено звание Героя Труда России
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пилоту-инструктору авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Францу Левицкому присвоено звание Героя Труда России, он стал первым пилотом с таким званием в истории России, сообщил перевозчик.
"Указом президента Российской Федерации старшему инспектору-пилоту АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги", заслуженному пилоту России Францу Ивановичу Левицкому присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Франц Иванович стал первым в истории России пилотом гражданской авиации, удостоенным этого высокого звания", - говорится в сообщении.
Всего Левицкий провел в авиации более 60 лет, за его плечами 28 483 часа безаварийного налета, освоение крупнейших месторождений Сибири и уникальные арктические перелеты, отметили в "ЮТэйр".
"Искренне поздравляем Франца Ивановича с этой поистине исторической наградой. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия", - добавляется в сообщении.