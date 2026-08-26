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Канада стоит на пороге экономической войны с США, пишут СМИ
Канада стоит на пороге экономической войны с США, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Канада стоит на пороге экономической войны с США, пишут СМИ
Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США, в которой она не сможет победить, пишет журнал Economist. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:49+0300
2026-08-26T10:49+0300
2026-08-26T10:49+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США, в которой она не сможет победить, пишет журнал Economist.
В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров.
"Канадский премьер-министр (стоит - ред.) на грани катастрофической торговой войны", - говорится в материале журнала.
Как пишет Economist, до начала действия канадских ответных мер Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике свой страны. Издание указывает на то, что экономика США может смириться с потерей доли рынка в канадской экономике, тогда как для Канады будет не так просто с этим справиться.
Издание отмечает, что Карни следует избегать запуска цикла эскалации с США, в котором Канада, по мнению журнала, не сможет победить и который нанесет стране непропорционально большой вред.
Агентство Блумберг сообщило в среду, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных зеркальных пошлинах на американские товары.
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мировая экономика, канада, сша, марк карни
Мировая экономика, КАНАДА, США, Марк Карни
Канада стоит на пороге экономической войны с США, пишут СМИ
Economist: Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Канада стоит на пороге катастрофической экономической войны с США, в которой она не сможет победить, пишет журнал Economist.
В понедельник Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Этот шаг последовал за срывом торговых переговоров, после которого премьер Канады Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября в размере 15%, 25% и 50% на импорт американских товаров.
"Канадский премьер-министр (стоит - ред.) на грани катастрофической торговой войны", - говорится в материале журнала.
Как пишет Economist, до начала действия канадских ответных мер Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике свой страны. Издание указывает на то, что экономика США может смириться с потерей доли рынка в канадской экономике, тогда как для Канады будет не так просто с этим справиться.
Издание отмечает, что Карни следует избегать запуска цикла эскалации с США, в котором Канада, по мнению журнала, не сможет победить и который нанесет стране непропорционально большой вред.
Агентство Блумберг сообщило в среду, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных торговых ограничений против Канады после того, как Оттава объявила об ответных зеркальных пошлинах на американские товары.