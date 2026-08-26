https://1prime.ru/20260826/kanada-872694269.html

Война с Канадой сделала туалетную бумагу в США роскошью

Война с Канадой сделала туалетную бумагу в США роскошью - 26.08.2026, ПРАЙМ

Война с Канадой сделала туалетную бумагу в США роскошью

Пользоваться туалетом или поплакать станет дороже для американцев — США и Канада вступают в полномасштабную торговую войну, которая угрожает свести на нет... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:44+0300

2026-08-26T13:44+0300

2026-08-26T13:44+0300

the guardian

всемирный банк

дональд трамп

марк карни

канада

вашингтон

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869875121_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_0b679dc607e619374c222dad4faaac8d.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пользоваться туалетом или поплакать станет дороже для американцев — США и Канада вступают в полномасштабную торговую войну, которая угрожает свести на нет десятилетия мирной торговли между двумя странами, пишет The Guardian.После провала торговых переговоров на прошлых выходных премьер-министр Канады Марк Карни пообещал жесткий ответ. "Мы ответим доллар за доллар", — заявил он, представив список из почти 900 американских товаров, которые с 8 сентября будут облагаться пошлинами от 25% до 50%.Одним из наиболее пострадавших секторов стала бумажная продукция. Канада вводит тарифы на "запасы туалетной бумаги или салфеток для лица" в ответ на повышение ставок Вашингтоном. Хотя американская туалетная бумага часто производится внутри страны, она сильно зависит от канадской древесины как сырья. Procter & Gamble, владелец бренда Charmin, уже заявляла о необходимости повышать цены в условиях действовавших ранее пошлин.По данным Всемирного банка, в 2024 году США импортировали из Канады туалетную бумагу на сумму 328 миллионов долларов, что делает Канаду крупнейшим поставщиком этого продукта в Америку. Ритейлеры, включая Costco, закупают большую часть бумажной продукции именно оттуда. Средний американец использует 141 рулон в год, опережая немцев с их 134 рулонами, и составляет более 20% мирового потребления тканей при населении всего 4% от мирового.Торговая война затронет не только бумагу. Американские тарифы бьют по канадскому алкоголю — популярные виски Crown Royal и Canadian Club теперь облагаются 50% пошлиной. Канада, в свою очередь, не вводила федеральных пошлин на американский алкоголь, но большинство провинций уже ввели собственные запреты. Дональд Трамп использовал эти провинциальные ограничения как юридическое обоснование своих новых тарифов. Карни попросил лидеров провинций рассмотреть возвращение американского алкоголя на полки, но премьер Новой Шотландии Тим Хьюстон заметил: "Купят ли его новошотландцы или канадцы, когда он снова появится на полках — это уже совсем другой вопрос".Трамп также обвинил Канаду в сборах против американской молочной промышленности и ввёл 50% пошлину на почти все канадские молочные продукты, кроме сыра. В ответ Канада вводит 50% тариф на американские молочные продукты и 25% — на американский сыр.Под удар попала и рыбная промышленность: Канада ввела 25% пошлину на американскую рыбу и морепродукты, включая замороженных лобстеров. Это заставило республиканскую сенаторку Сьюзан Коллинз, столкнувшуюся с борьбой за переизбрание в штате Мэн — столице лобстеров, — назвать шаг Трампа "ошибкой".Пошлина в 25% на канадские автомобили и автозапчасти затронет американский автопром, сильно зависящий от канадских компонентов. Трамп пригрозил удвоить тариф до 50%, если сделка не будет достигнута к 1 января 2027 года.Торговый представитель США Джеймисон Грир заверил, что администрация "твёрдо убеждена, что нет никакой возможности", что спор с Канадой затронет американских потребителей. "Основы хорошие, — сказал он. — Я не думаю, что это что-то изменит". Однако эксперты и рынки сомневаются, что рост цен на товары повседневного спроса не коснётся кошельков американцев.

канада

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

the guardian, всемирный банк, дональд трамп, марк карни, канада, вашингтон, мировая экономика, сша