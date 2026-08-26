Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/kaznachejstvo-872688553.html
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:51+0300
финансы
россия
михаил мишустин
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872688553.jpg?1787734293
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин. "Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат бюджета. За первое полугодие в бюджет поступило всего 747 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Из них федеральные перечисления - 577, и 170 миллиардов для бюджетов субъектов РФ, и это серьезное подспорье для реализации ими своих задач, уточнил он. "Нельзя не отметить, что вообще бюджетный процесс завершается именно с составлением бюджетной отчетности. Важно, что Счетная палата провела большую проверку, подтвердила достоверность бюджета. бухгалтерского баланса и всей отчетности Российской Федерации. Сейчас правительство России направило финансовую отчетность в Государственную думу", - отметил также Артюхин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, михаил мишустин, счетная палата
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Счетная палата
11:35 26.08.2026 (обновлено: 11:51 26.08.2026)
 
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей

Артюхин: Казначейство за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин.
"Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат бюджета. За первое полугодие в бюджет поступило всего 747 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Из них федеральные перечисления - 577, и 170 миллиардов для бюджетов субъектов РФ, и это серьезное подспорье для реализации ими своих задач, уточнил он.
"Нельзя не отметить, что вообще бюджетный процесс завершается именно с составлением бюджетной отчетности. Важно, что Счетная палата провела большую проверку, подтвердила достоверность бюджета. бухгалтерского баланса и всей отчетности Российской Федерации. Сейчас правительство России направило финансовую отчетность в Государственную думу", - отметил также Артюхин.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала