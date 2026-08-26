https://1prime.ru/20260826/kaznachejstvo-872688553.html
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:51+0300
финансы
россия
михаил мишустин
счетная палата
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин. "Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат бюджета. За первое полугодие в бюджет поступило всего 747 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Из них федеральные перечисления - 577, и 170 миллиардов для бюджетов субъектов РФ, и это серьезное подспорье для реализации ими своих задач, уточнил он. "Нельзя не отметить, что вообще бюджетный процесс завершается именно с составлением бюджетной отчетности. Важно, что Счетная палата провела большую проверку, подтвердила достоверность бюджета. бухгалтерского баланса и всей отчетности Российской Федерации. Сейчас правительство России направило финансовую отчетность в Государственную думу", - отметил также Артюхин.
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финансы, россия, михаил мишустин, счетная палата
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Счетная палата
Казначейство РФ за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
Артюхин: Казначейство за первое полугодие направило в бюджет 747 млрд рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин.
"Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат бюджета. За первое полугодие в бюджет поступило всего 747 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Из них федеральные перечисления - 577, и 170 миллиардов для бюджетов субъектов РФ, и это серьезное подспорье для реализации ими своих задач, уточнил он.
"Нельзя не отметить, что вообще бюджетный процесс завершается именно с составлением бюджетной отчетности. Важно, что Счетная палата провела большую проверку, подтвердила достоверность бюджета. бухгалтерского баланса и всей отчетности Российской Федерации. Сейчас правительство России направило финансовую отчетность в Государственную думу", - отметил также Артюхин.