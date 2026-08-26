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Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой

Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой - 26.08.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой

В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия"... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

недвижимость

бизнес

финансы

марат хуснуллин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека является главным условием строительства жилья. "Так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, особенно по семейной ипотеке <…> Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем эту разницу. Но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. Мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже имеют в бюджете достаточно большую сумму", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, финансы, марат хуснуллин