Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/khusnullin-872692338.html
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой - 26.08.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия"... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:35+0300
2026-08-26T12:35+0300
недвижимость
бизнес
финансы
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872692338.jpg?1787736946
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека является главным условием строительства жилья. "Так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, особенно по семейной ипотеке &lt;…&gt; Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем эту разницу. Но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. Мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже имеют в бюджете достаточно большую сумму", - подчеркнул он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Марат Хуснуллин
12:35 26.08.2026
 
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой

Вице-премьер Хуснуллин: Россия продолжит поддерживать развитие ипотеки с господдержкой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, ипотека является главным условием строительства жилья.
"Так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, особенно по семейной ипотеке <…> Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем эту разницу. Но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. Мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже имеют в бюджете достаточно большую сумму", - подчеркнул он.
 
НедвижимостьБизнесФинансыМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала