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Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой - 26.08.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия"... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:35+0300
2026-08-26T12:35+0300
2026-08-26T12:35+0300
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотека является главным условием строительства жилья. "Так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, особенно по семейной ипотеке <…> Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем эту разницу. Но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. Мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже имеют в бюджете достаточно большую сумму", - подчеркнул он.
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недвижимость, бизнес, финансы, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Марат Хуснуллин
Хуснуллин: в России продолжат поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
Вице-премьер Хуснуллин: Россия продолжит поддерживать развитие ипотеки с господдержкой
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России продолжат поддерживать развитие ипотечного кредитования с господдержкой, заявил на встрече цикла "Родина - это люди" в национальном центре "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, ипотека является главным условием строительства жилья.
"Так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, особенно по семейной ипотеке <…> Нам это дорого обходится, мы из бюджета компенсируем эту разницу. Но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. Мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже имеют в бюджете достаточно большую сумму", - подчеркнул он.