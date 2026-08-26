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Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США
Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США - 26.08.2026, ПРАЙМ
Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США
Американское подразделение автопроизводителя Kia Corp. отзывает более 20 тысяч автомобилей в США в связи с проблемами с работой подушек безопасности, сообщается | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:40+0300
2026-08-26T13:43+0300
бизнес
технологии
сша
сеул
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американское подразделение автопроизводителя Kia Corp. отзывает более 20 тысяч автомобилей в США в связи с проблемами с работой подушек безопасности, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Kia America, Inc отзывает определенные автомобили модели EV9 2025-2026 годов выпуска. Из-за неправильной прокладки проводов система обнаружения пассажиров (ODS) может не отключить подушку безопасности, если на переднем пассажирском сиденье находится ребенок или детское кресло", - говорится в сообщении. Отзыву подлежат 21 290 автомобилей, уточняется в релизе. Для решения проблемы дилеры бесплатно проведут осмотр и замену необходимых деталей. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены начиная с 20 октября. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Штаб-квартира находится в Сеуле. Компания насчитывает 14 производственных и сборочных предприятий в восьми странах. Штат компании превышает 40 тысячи сотрудников.
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40
192
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бизнес, технологии, сша, сеул
Бизнес, Технологии, США, СЕУЛ
13:40 26.08.2026 (обновлено: 13:43 26.08.2026)
 
Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США

Kia отзывает более 20 тысяч автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американское подразделение автопроизводителя Kia Corp. отзывает более 20 тысяч автомобилей в США в связи с проблемами с работой подушек безопасности, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Kia America, Inc отзывает определенные автомобили модели EV9 2025-2026 годов выпуска. Из-за неправильной прокладки проводов система обнаружения пассажиров (ODS) может не отключить подушку безопасности, если на переднем пассажирском сиденье находится ребенок или детское кресло", - говорится в сообщении.
Отзыву подлежат 21 290 автомобилей, уточняется в релизе.
Для решения проблемы дилеры бесплатно проведут осмотр и замену необходимых деталей. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены начиная с 20 октября.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Штаб-квартира находится в Сеуле. Компания насчитывает 14 производственных и сборочных предприятий в восьми странах. Штат компании превышает 40 тысячи сотрудников.
 
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