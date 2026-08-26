https://1prime.ru/20260826/kirkorov-872680118.html

Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ

Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ

Певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и другие известные артисты выступят в рамках культурной программы Восточного экономического форума,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T08:30+0300

2026-08-26T08:30+0300

2026-08-26T08:30+0300

общество

приморский край

владивосток

китай

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872680118.jpg?1787722240

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. Певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и другие известные артисты выступят в рамках культурной программы Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморского края. "Для жителей и гостей дальневосточной столицы выступят известные коллективы Приморского края, а также популярные артисты - Валерия Bearwolf, Клава Кока, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Гарик Сукачев", - говорится в сообщении. Помимо них, в программе мероприятия указаны два исполнителя из Китая WEIYI и KAI, а также диджей-сет от Эллы Кей. Уточняется, что концерты станут частью праздника "Душа России. Язык, который понимают все", организованного в рамках культурной программы Форума. Выступления пройдут на центральной площади Владивостока 2 сентября. Начало праздника в 16.00 (9.00 мск). Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

приморский край

владивосток

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , приморский край, владивосток, китай, вэф