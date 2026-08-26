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Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ
Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ
Певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и другие известные артисты выступят в рамках культурной программы Восточного экономического форума,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. Певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и другие известные артисты выступят в рамках культурной программы Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморского края.
"Для жителей и гостей дальневосточной столицы выступят известные коллективы Приморского края, а также популярные артисты - Валерия Bearwolf, Клава Кока, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Гарик Сукачев", - говорится в сообщении.
Помимо них, в программе мероприятия указаны два исполнителя из Китая WEIYI и KAI, а также диджей-сет от Эллы Кей.
Уточняется, что концерты станут частью праздника "Душа России. Язык, который понимают все", организованного в рамках культурной программы Форума. Выступления пройдут на центральной площади Владивостока 2 сентября. Начало праздника в 16.00 (9.00 мск).
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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общество , приморский край, владивосток, китай, вэф
Общество , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, КИТАЙ, ВЭФ
Киркоров, Басков, Газманов выступят на ВЭФ
Киркоров, Басков, Газманов и другие артисты выступят в рамках культурной программы ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. Певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и другие известные артисты выступят в рамках культурной программы Восточного экономического форума, сообщает правительство Приморского края.
"Для жителей и гостей дальневосточной столицы выступят известные коллективы Приморского края, а также популярные артисты - Валерия Bearwolf, Клава Кока, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Гарик Сукачев", - говорится в сообщении.
Помимо них, в программе мероприятия указаны два исполнителя из Китая WEIYI и KAI, а также диджей-сет от Эллы Кей.
Уточняется, что концерты станут частью праздника "Душа России. Язык, который понимают все", организованного в рамках культурной программы Форума. Выступления пройдут на центральной площади Владивостока 2 сентября. Начало праздника в 16.00 (9.00 мск).
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.