https://1prime.ru/20260826/kishinev-872688292.html

Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа

Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа - 26.08.2026, ПРАЙМ

Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа

Доступ в терминал международного аэропорта в Кишиневе будет ограничен с 27 по 31 августа из-за празднования 35-летия независимости Молдавии, такое решение... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:32+0300

2026-08-26T11:32+0300

2026-08-26T11:32+0300

бизнес

молдавия

кишинев

румыния

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872688292.jpg?1787733158

КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Доступ в терминал международного аэропорта в Кишиневе будет ограничен с 27 по 31 августа из-за празднования 35-летия независимости Молдавии, такое решение принял Национальный центр управления кризисами, сообщает пограничная полиция Молдавии. Молдавия объявила о независимости 27 августа 1991 года, 35-летие этого события в республике отметят военным парадом, в котором примут участие в том числе военные из Румынии и США. Праздник Limba noastră (День румынского языка) республика отмечает 31 августа. "В соответствии с решением Национального центра управления кризисами, в период с 27 августа, 00:00 (совпадает с мск – ред.), по 31 августа, 23:59, доступ в терминал международного аэропорта имени Евгения Доги в Кишиневе будет ограничен. В этот период доступ в терминал аэропорта будет разрешен только пассажирам с действительными билетами и проездными документами, а также уполномоченному персоналу и членам экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении. Поясняется, что для пассажиров вход в терминал откроют за три часа до запланированного вылета, поэтому путешественников просят учитывать это при планировании времени прибытия. В погранполиции сообщают, что данная мера применяется временно, в рамках мер безопасности, установленных на этот период, и направлена на поддержание организованного потока в терминале и эффективное проведение процедур контроля и посадки.

молдавия

кишинев

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, молдавия, кишинев, румыния