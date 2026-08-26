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Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа
Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа
Доступ в терминал международного аэропорта в Кишиневе будет ограничен с 27 по 31 августа из-за празднования 35-летия независимости Молдавии, такое решение... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:32+0300
2026-08-26T11:32+0300
бизнес
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Доступ в терминал международного аэропорта в Кишиневе будет ограничен с 27 по 31 августа из-за празднования 35-летия независимости Молдавии, такое решение принял Национальный центр управления кризисами, сообщает пограничная полиция Молдавии. Молдавия объявила о независимости 27 августа 1991 года, 35-летие этого события в республике отметят военным парадом, в котором примут участие в том числе военные из Румынии и США. Праздник Limba noastră (День румынского языка) республика отмечает 31 августа. "В соответствии с решением Национального центра управления кризисами, в период с 27 августа, 00:00 (совпадает с мск – ред.), по 31 августа, 23:59, доступ в терминал международного аэропорта имени Евгения Доги в Кишиневе будет ограничен. В этот период доступ в терминал аэропорта будет разрешен только пассажирам с действительными билетами и проездными документами, а также уполномоченному персоналу и членам экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении. Поясняется, что для пассажиров вход в терминал откроют за три часа до запланированного вылета, поэтому путешественников просят учитывать это при планировании времени прибытия. В погранполиции сообщают, что данная мера применяется временно, в рамках мер безопасности, установленных на этот период, и направлена на поддержание организованного потока в терминале и эффективное проведение процедур контроля и посадки.
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бизнес, молдавия, кишинев, румыния
Бизнес, МОЛДАВИЯ, Кишинев, РУМЫНИЯ
11:32 26.08.2026
 
Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат с 27 по 31 августа

Доступ в терминал аэропорта в Кишиневе ограничат из-за празднования 35-летия независимости

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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Доступ в терминал международного аэропорта в Кишиневе будет ограничен с 27 по 31 августа из-за празднования 35-летия независимости Молдавии, такое решение принял Национальный центр управления кризисами, сообщает пограничная полиция Молдавии.
Молдавия объявила о независимости 27 августа 1991 года, 35-летие этого события в республике отметят военным парадом, в котором примут участие в том числе военные из Румынии и США. Праздник Limba noastră (День румынского языка) республика отмечает 31 августа.
"В соответствии с решением Национального центра управления кризисами, в период с 27 августа, 00:00 (совпадает с мск – ред.), по 31 августа, 23:59, доступ в терминал международного аэропорта имени Евгения Доги в Кишиневе будет ограничен. В этот период доступ в терминал аэропорта будет разрешен только пассажирам с действительными билетами и проездными документами, а также уполномоченному персоналу и членам экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении.
Поясняется, что для пассажиров вход в терминал откроют за три часа до запланированного вылета, поэтому путешественников просят учитывать это при планировании времени прибытия.
В погранполиции сообщают, что данная мера применяется временно, в рамках мер безопасности, установленных на этот период, и направлена на поддержание организованного потока в терминале и эффективное проведение процедур контроля и посадки.
 
БизнесМОЛДАВИЯКишиневРУМЫНИЯ
 
 
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