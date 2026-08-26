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В СВР рассказали о вкладе разведчика Колосова в создание завода ВАЗ

В СВР рассказали о вкладе разведчика Колосова в создание завода ВАЗ - 26.08.2026, ПРАЙМ

В СВР рассказали о вкладе разведчика Колосова в создание завода ВАЗ

Знаменитый советский разведчик Леонид Колосов в 1960-х годах внес значительный вклад в достижение соглашения о строительстве в СССР с участием итальянского... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:53+0300

2026-08-26T18:53+0300

2026-08-26T18:56+0300

промышленность

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самарская область

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Знаменитый советский разведчик Леонид Колосов в 1960-х годах внес значительный вклад в достижение соглашения о строительстве в СССР с участием итальянского концерна Fiat крупнейшего автомобильного завода ВАЗ (ныне АО "АвтоВАЗ") для массового производства легковых автомобилей для населения, рассказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Гуськов. Двадцать пятого августа исполнилось 100 лет со дня рождения подполковника советской внешней разведки, журналиста-международника Леонида Сергеевича Колосова (1926-2008). В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная переизданию книги Колосова "Разведчик в Вечном городе. Операции КГБ в Италии", приуроченному к вековому юбилею со дня рождения автора. На пресс-конференции Сергей Гуськов отметил, что в свое время их с Леонидом Колосовым связывали по-настоящему дружеские отношения. "Леонид Сергеевич с первых дней поразил меня своим добрым отношениям к окружающим. Он всегда говорил о людях абсолютно добрые вещи. Единственное, о ком он плохо отзывался за все время нашего с ним знакомства, - это о предателях", - сказал руководитель пресс-бюро СВР. Он рассказал, как однажды Колосов у себя дома продемонстрировал ему великолепное ружье штучной работы. "Леонид Сергеевич показал мне табличку на этом ружье, на которой было написано, что это подарок от председателя Комитета государственной безопасности СССР за участие Леонида Сергеевича в том, что в Советском Союзе появился завод по производству малолитражек, эти машины тогда называли "Жигули", - добавил Гуськов. По тем временам это был огромный прорыв для советского автомобилестроения, подчеркнул Гуськов. "И во многом благодаря Леониду Сергеевичу в Советском Союзе появились люди, которых позже назвали автолюбителями", - добавил он. Колосов в 1960-х годах по линии внешней разведки работал в Италии под прикрытием должности собственного корреспондента газеты "Известия". Колосов, в частности, в 1965 году помог заключить сделку СССР с автомобильным концерном Fiat и получить кредит от концерна на постройку завода в городе Тольятти Куйбышевской (ныне Самарской) области. Двадцатого июля 1966 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве в Тольятти автомобильного завода мощностью 600 тысяч машин. Как сообщается на сайте "АвтоВАЗа", с 1970 года выпущено более 31 миллиона автомобилей более чем 50 различных моделей. Из них 14 миллионов зарегистрированы в автопарке России – и это треть автопарка страны.

италия

самарская область

тольятти

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, италия, самарская область, тольятти, fiat, автоваз, совет министров