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НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца - 26.08.2026, ПРАЙМ
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НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца
НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца - 26.08.2026, ПРАЙМ
НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца
Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) предварительно отводит до четырех месяцев на восстановление возможности... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:32+0300
2026-08-26T11:50+0300
бизнес
россия
сельское хозяйство
новороссийск
нкхп
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) предварительно отводит до четырех месяцев на восстановление возможности отгрузок продукции после атаки БПЛА на свой зерновой терминал в порту Новороссийска, говорится в отчете компании. Объединенная зерновая компания (ОЗК) 12 августа сообщила, что инфраструктура зернового терминала НКХП повреждена в результате ночной атаки БПЛА, сотрудники не пострадали. "По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет реализована", - сказано в отчете НКХП. Отмечается, что на дату утверждения отчетности оценка поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются. "В связи с этим окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры и размер связанных с событием убытков на указанную дату не определены", - говорится в отчете. НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса - 2 тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры - Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).
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бизнес, россия, сельское хозяйство, новороссийск, нкхп
Бизнес, РОССИЯ, Сельское хозяйство, НОВОРОССИЙСК, НКХП
11:32 26.08.2026 (обновлено: 11:50 26.08.2026)
 
НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца

Новороссийский комбинат хлеба отводит до 4 месяцев на восстановление после атаки БПЛА

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) предварительно отводит до четырех месяцев на восстановление возможности отгрузок продукции после атаки БПЛА на свой зерновой терминал в порту Новороссийска, говорится в отчете компании.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) 12 августа сообщила, что инфраструктура зернового терминала НКХП повреждена в результате ночной атаки БПЛА, сотрудники не пострадали.
"По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет реализована", - сказано в отчете НКХП.
Отмечается, что на дату утверждения отчетности оценка поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются.
"В связи с этим окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры и размер связанных с событием убытков на указанную дату не определены", - говорится в отчете.
НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса - 2 тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры - Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).
 
БизнесРОССИЯСельское хозяйствоНОВОРОССИЙСКНКХП
 
 
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