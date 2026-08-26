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НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца

НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца - 26.08.2026, ПРАЙМ

НКХП оценил восстановление после атаки БПЛА в 1–4 месяца

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) предварительно отводит до четырех месяцев на восстановление возможности... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:32+0300

2026-08-26T11:32+0300

2026-08-26T11:50+0300

бизнес

россия

сельское хозяйство

новороссийск

нкхп

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) предварительно отводит до четырех месяцев на восстановление возможности отгрузок продукции после атаки БПЛА на свой зерновой терминал в порту Новороссийска, говорится в отчете компании. Объединенная зерновая компания (ОЗК) 12 августа сообщила, что инфраструктура зернового терминала НКХП повреждена в результате ночной атаки БПЛА, сотрудники не пострадали. "По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет реализована", - сказано в отчете НКХП. Отмечается, что на дату утверждения отчетности оценка поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются. "В связи с этим окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры и размер связанных с событием убытков на указанную дату не определены", - говорится в отчете. НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса - 2 тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры - Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).

новороссийск

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бизнес, россия, сельское хозяйство, новороссийск, нкхп