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Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:11+0300
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании "Комиавиатранс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошла задолженность по уплате лизинговых платежей по шести договорам лизинга, заключенным с 2017 по 2024 года в размере около 228 миллионов рублей, а также неустойка.
Предмет договоров лизинга пока не уточняется. В 2024 году сообщалось, например, что ГТЛК передала "Комиавиатрансу" два вертолета Ми-8МТВ-1 для обслуживания территориального центра медицины катастроф Республики Коми, а также для транспортного обслуживания отдаленных районов.
ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
Арбитраж Москвы взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании "Комиавиатранс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошла задолженность по уплате лизинговых платежей по шести договорам лизинга, заключенным с 2017 по 2024 года в размере около 228 миллионов рублей, а также неустойка.
Предмет договоров лизинга пока не уточняется. В 2024 году сообщалось, например, что ГТЛК передала "Комиавиатрансу" два вертолета Ми-8МТВ-1 для обслуживания территориального центра медицины катастроф Республики Коми, а также для транспортного обслуживания отдаленных районов.
ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.