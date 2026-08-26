Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/komiaviatrans-872686972.html
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:11+0300
2026-08-26T11:11+0300
бизнес
финансы
россия
республика коми
вэб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872686972.jpg?1787731870
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании "Комиавиатранс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В эту сумму вошла задолженность по уплате лизинговых платежей по шести договорам лизинга, заключенным с 2017 по 2024 года в размере около 228 миллионов рублей, а также неустойка. Предмет договоров лизинга пока не уточняется. В 2024 году сообщалось, например, что ГТЛК передала "Комиавиатрансу" два вертолета Ми-8МТВ-1 для обслуживания территориального центра медицины катастроф Республики Коми, а также для транспортного обслуживания отдаленных районов. ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
республика коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, республика коми, вэб
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, республика Коми, ВЭБ
11:11 26.08.2026
 
Суд взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей

Арбитраж Москвы взыскал с "Комиавиатранса" около 256 миллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) взыскал около 256 миллионов рублей с региональной авиакомпании "Комиавиатранс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошла задолженность по уплате лизинговых платежей по шести договорам лизинга, заключенным с 2017 по 2024 года в размере около 228 миллионов рублей, а также неустойка.
Предмет договоров лизинга пока не уточняется. В 2024 году сообщалось, например, что ГТЛК передала "Комиавиатрансу" два вертолета Ми-8МТВ-1 для обслуживания территориального центра медицины катастроф Республики Коми, а также для транспортного обслуживания отдаленных районов.
ГТЛК (входит в группу ВЭБа) - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
БизнесФинансыРОССИЯреспублика КомиВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала