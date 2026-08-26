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Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично
Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично - 26.08.2026, ПРАЙМ
Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично
Представители технологической индустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием искусственного интеллекта, однако избегают говорить о своих опасениях... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:38+0300
2026-08-26T11:38+0300
технологии
билл гейтс
microsoft
new york times
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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Представители технологической индустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием искусственного интеллекта, однако избегают говорить о своих опасениях публично, чтобы не помешать привлечению новых инвестиций, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью газете New York Times. "В приватных разговорах люди, которые понимают, насколько хороши эти технологии и насколько быстро они совершенствуются, очень обеспокоены", - сказал Гейтс. По его словам, немногие руководители технологических компаний готовы признавать это публично. "Теперь они говорят друг другу: "Эй, приятель, не говори этого. Это плохо для нас - мы пытаемся привлечь следующий триллион долларов", - добавил он.  
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192
40
192
40
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192
40
192
40
технологии, билл гейтс, microsoft, new york times
Технологии, Билл Гейтс, Microsoft, New York Times
11:38 26.08.2026
 
Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично

Билл Гейтс: технологические компании боятся говорить о своих опасениях публично

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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Представители технологической индустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием искусственного интеллекта, однако избегают говорить о своих опасениях публично, чтобы не помешать привлечению новых инвестиций, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью газете New York Times.
"В приватных разговорах люди, которые понимают, насколько хороши эти технологии и насколько быстро они совершенствуются, очень обеспокоены", - сказал Гейтс.
По его словам, немногие руководители технологических компаний готовы признавать это публично.
"Теперь они говорят друг другу: "Эй, приятель, не говори этого. Это плохо для нас - мы пытаемся привлечь следующий триллион долларов", - добавил он.
 
 
ТехнологииБилл ГейтсMicrosoftNew York Times
 
 
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