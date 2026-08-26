Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/komplektatsija-872684899.html
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили РЖД. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:40+0300
2026-08-26T10:40+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872684899.jpg?1787730042
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили РЖД. "Специалисты завода "Уральские локомотивы" делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов", - говорится в сообщении. Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 километров в час. "Специально для высокоскоростного состава разработан токоприемник с улучшенными аэродинамическими характеристиками. При его создании специалисты снизили массу конструкции и уровень шума. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур от –50 до +75 °C", - пишут РЖД. В общей сложности созданием комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда занимаются 150 предприятий со всей страны. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, РЖД
10:40 26.08.2026
 
Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов

РЖД: началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили РЖД.
"Специалисты завода "Уральские локомотивы" делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов", - говорится в сообщении.
Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 километров в час.
"Специально для высокоскоростного состава разработан токоприемник с улучшенными аэродинамическими характеристиками. При его создании специалисты снизили массу конструкции и уровень шума. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур от –50 до +75 °C", - пишут РЖД.
В общей сложности созданием комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда занимаются 150 предприятий со всей страны.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала