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Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов

Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов

Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили РЖД. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:40+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Началась комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов, сообщили РЖД. "Специалисты завода "Уральские локомотивы" делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Сейчас монтаж комплектующих осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов", - говорится в сообщении. Боковые окна устанавливают в алюминиевый кузов с применением специальной технологии вклеивания. Она обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета и снижает уровень шума в салоне. Двери при установке оснащают усиленным контуром уплотнения, чтобы обеспечить герметичность вагона при движении на скоростях до 400 километров в час. "Специально для высокоскоростного состава разработан токоприемник с улучшенными аэродинамическими характеристиками. При его создании специалисты снизили массу конструкции и уровень шума. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур от –50 до +75 °C", - пишут РЖД. В общей сложности созданием комплектующих для первого российского высокоскоростного поезда занимаются 150 предприятий со всей страны. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.

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