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Козлов рассказал о запасах лопаритовых руд в России
Козлов рассказал о запасах лопаритовых руд в России - 26.08.2026, ПРАЙМ
Козлов рассказал о запасах лопаритовых руд в России
Россия обладает запасами лопаритовых руд, которые добываются и перерабатываются только на Ловозерском месторождении в Мурманской области, рассказал в интервью... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T05:42+0300
2026-08-26T05:42+0300
2026-08-26T05:42+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия обладает запасами лопаритовых руд, которые добываются и перерабатываются только на Ловозерском месторождении в Мурманской области, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала. Такие руды добываются и перерабатываются только в России - на Ловозерском месторождении в Мурманской области", - сказал он.
Козлов также рассказал про сынныритовые руды. Это нетрадиционный вид минерального сырья, из которого можно получать глинозем и калийные удобрения. Первое месторождение сынныритовых руд Калюмное поставлено на государственный баланс в 2021 году. Оно находится в Бурятии.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, бурятия, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
Промышленность, Бурятия, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
Козлов рассказал о запасах лопаритовых руд в России
Глава Минприроды Козлов: Россия обладает запасами лопаритовых руд
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия обладает запасами лопаритовых руд, которые добываются и перерабатываются только на Ловозерском месторождении в Мурманской области, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Здесь в первую очередь стоит выделить уникальные лопаритовые руды, которые являются источником сразу трех стратегически важных полезных ископаемых: ниобия, редкоземельных металлов и тантала. Такие руды добываются и перерабатываются только в России - на Ловозерском месторождении в Мурманской области", - сказал он.
Козлов также рассказал про сынныритовые руды. Это нетрадиционный вид минерального сырья, из которого можно получать глинозем и калийные удобрения. Первое месторождение сынныритовых руд Калюмное поставлено на государственный баланс в 2021 году. Оно находится в Бурятии.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.