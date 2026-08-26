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Кремль не знаком с заявлением Швейцарии о конфискации российских активов

Кремль не знаком с заявлением Швейцарии о конфискации российских активов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Кремль не знаком с заявлением Швейцарии о конфискации российских активов

Кремль не знаком с заявлением властей Швейцарии о признании отсутствия оснований для конфискации российских активов, заявил пресс-секретарь президента России... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:00+0300

2026-08-26T13:00+0300

2026-08-26T13:00+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кремль не знаком с заявлением властей Швейцарии о признании отсутствия оснований для конфискации российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Государственном секретариате по экономике Швейцарии (SECO) заявили, что Берн не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов. "Я не знаком, честно говоря, с этим решением, с этим заявлением, поэтому я ничего не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Активы Банка России были заблокированы после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, - хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

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россия, финансы, украина, москва, банк россии, euroclear