https://1prime.ru/20260826/krym-872681758.html

В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение

В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение - 26.08.2026, ПРАЙМ

В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение

Стабильное энергоснабжение нарушено в некоторых районах Крыма из-за повреждений оборудования, принимаются меры для нормальной подачи электроэнергии, сообщила... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:19+0300

2026-08-26T09:19+0300

2026-08-26T09:19+0300

крым

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872681758.jpg?1787725148

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Стабильное энергоснабжение нарушено в некоторых районах Крыма из-за повреждений оборудования, принимаются меры для нормальной подачи электроэнергии, сообщила компания "Крымэнерго". "Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых районах полуострова сохраняются перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении компании. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям, говорится в сообщении.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым