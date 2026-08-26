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В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение
В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение - 26.08.2026, ПРАЙМ
В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение
Стабильное энергоснабжение нарушено в некоторых районах Крыма из-за повреждений оборудования, принимаются меры для нормальной подачи электроэнергии, сообщила... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:19+0300
2026-08-26T09:19+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Стабильное энергоснабжение нарушено в некоторых районах Крыма из-за повреждений оборудования, принимаются меры для нормальной подачи электроэнергии, сообщила компания "Крымэнерго". "Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых районах полуострова сохраняются перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении компании. На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям, говорится в сообщении.  
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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крым
КРЫМ
09:19 26.08.2026
 
В некоторых районах Крыма нарушено энергоснабжение

"Крымэнерго": в некоторых районах полуострова нарушено энергоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Стабильное энергоснабжение нарушено в некоторых районах Крыма из-за повреждений оборудования, принимаются меры для нормальной подачи электроэнергии, сообщила компания "Крымэнерго".
"Энергосистема республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых районах полуострова сохраняются перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении компании.
На всей территории полуострова действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям, говорится в сообщении.
 
 
КРЫМ
 
 
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