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Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет - 26.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:35+0300
рынок
торги
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. А в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки. "В ходе сессии рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту", - считает Богдан Зварич из ПСБ. "Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью… и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье", - добавляет он. В целом же сохраняется ориентир курса юаню в диапазоне 12,3–12,8 рубля, и в сложившейся ситуации эксперт рассчитывает на закрепление до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона. Наталья Мильчакова из Freedom Global, в свою очередь, ожидает, что сегодня в течение дня доллар будет торговаться в коридоре 84-85 рубля.
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рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
11:35 26.08.2026
 
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды незначительно растет - до 12,50 рубля

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. А в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки.
"В ходе сессии рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту", - считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью… и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье", - добавляет он.
В целом же сохраняется ориентир курса юаню в диапазоне 12,3–12,8 рубля, и в сложившейся ситуации эксперт рассчитывает на закрепление до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона.
Наталья Мильчакова из Freedom Global, в свою очередь, ожидает, что сегодня в течение дня доллар будет торговаться в коридоре 84-85 рубля.
 
РынокТоргиБогдан ЗваричПСБ
 
 
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