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Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет

Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет - 26.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

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богдан зварич

псб

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. А в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки. "В ходе сессии рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту", - считает Богдан Зварич из ПСБ. "Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью… и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье", - добавляет он. В целом же сохраняется ориентир курса юаню в диапазоне 12,3–12,8 рубля, и в сложившейся ситуации эксперт рассчитывает на закрепление до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона. Наталья Мильчакова из Freedom Global, в свою очередь, ожидает, что сегодня в течение дня доллар будет торговаться в коридоре 84-85 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, псб