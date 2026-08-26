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Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет - 26.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:35+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. А в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки.
"В ходе сессии рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту", - считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью… и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье", - добавляет он.
В целом же сохраняется ориентир курса юаню в диапазоне 12,3–12,8 рубля, и в сложившейся ситуации эксперт рассчитывает на закрепление до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона.
Наталья Мильчакова из Freedom Global, в свою очередь, ожидает, что сегодня в течение дня доллар будет торговаться в коридоре 84-85 рубля.
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рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю в начале дня незначительно растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды незначительно растет - до 12,50 рубля
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует незначительный рост - в меньшей степени, чем было на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. А в самом начале торгов он прибавлял 4 копейки.
"В ходе сессии рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту", - считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Способствовать этому будут продолжающееся улучшение ситуации с валютной ликвидностью… и постепенное увеличение предложения иностранной валюты как за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, так и за счет поступления выручки от продажи нефти в июле, когда наблюдался рост рынка энергоносителей и сужение дисконтов на российское сырье", - добавляет он.
В целом же сохраняется ориентир курса юаню в диапазоне 12,3–12,8 рубля, и в сложившейся ситуации эксперт рассчитывает на закрепление до конца недели в нижней половине обозначенного диапазона.
Наталья Мильчакова из Freedom Global, в свою очередь, ожидает, что сегодня в течение дня доллар будет торговаться в коридоре 84-85 рубля.