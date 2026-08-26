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ЦБ объявил официальный курс валют на четверг

ЦБ объявил официальный курс валют на четверг - 26.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальный курс валют на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,65 копейки - до 12,5294 рубля, доллара - на 18,15 копейки, до 84,2820 рубля, евро - | 26.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,65 копейки - до 12,5294 рубля, доллара - на 18,15 копейки, до 84,2820 рубля, евро - на 22,85 копейки, до 98,2897 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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банк россии, доллар сша, евро, рубль, юань, валюта, курсы валют, россия