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В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП
Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:34+0300
2026-08-26T18:36+0300
александр хинштейн
всу
происшествия
россия
энергоснабжение
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КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Ранее в среду Хинштейн сообщал, что более 4 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области. "Также энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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александр хинштейн, всу, россия, энергоснабжение
Александр Хинштейн, ВСУ, Происшествия, РОССИЯ, энергоснабжение
18:34 26.08.2026 (обновлено: 18:36 26.08.2026)
 
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП

Хинштейн: в Курской области устранили последствия обрыва линии электропередачи из-за БПЛА

© РИА Новости . Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что более 4 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области.
"Также энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
 
ПроисшествияАлександр ХинштейнВСУРОССИЯэнергоснабжение
 
 
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