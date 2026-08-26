https://1prime.ru/20260826/lep-872708201.html
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП
Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:34+0300
2026-08-26T18:34+0300
2026-08-26T18:36+0300
александр хинштейн
всу
происшествия
россия
энергоснабжение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg
КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Ранее в среду Хинштейн сообщал, что более 4 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области. "Также энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_7aeb05d56675b5195fa3c9d0fc93ee7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, всу, россия, энергоснабжение
Александр Хинштейн, ВСУ, Происшествия, РОССИЯ, энергоснабжение
В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП
Хинштейн: в Курской области устранили последствия обрыва линии электропередачи из-за БПЛА
КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в среду Хинштейн
сообщал, что более 4 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ
на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области.
"Также энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".