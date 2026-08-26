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В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП

В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Курской области устранили последствия обрыва ЛЭП

Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:34+0300

2026-08-26T18:34+0300

2026-08-26T18:36+0300

александр хинштейн

всу

происшествия

россия

энергоснабжение

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КУРСК, 26 авг - ПРАЙМ. Специалисты энергетических систем устранили последствия обрыва в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области, подача электроснабжения возобновлена в полном объеме, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Ранее в среду Хинштейн сообщал, что более 4 тысяч потребителей остались без электроснабжения в результате падения обломков БПЛА ВСУ на линии электропередачи в Курчатовском районе Курской области. "Также энергетики в кратчайшее время устранили последствия обрыва линии электропередачи в Курчатовском районе. Подача электроснабжения возобновлена в полном объеме", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

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александр хинштейн, всу, россия, энергоснабжение