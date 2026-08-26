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Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля появились в магазинах

Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля появились в магазинах - 26.08.2026, ПРАЙМ

Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля появились в магазинах

Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России, выяснил корреспондент РИА Новости. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T22:48+0300

2026-08-26T22:48+0300

2026-08-26T22:48+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России, выяснил корреспондент РИА Новости. При оплате покупок через кассу самообслуживания в одном из московских "Магнитов" можно выбрать вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. "Такая возможность появится 1 сентября, когда покупатели смогут открыть счет в цифровых рублях", - пояснили агентству в пресс-службе "Магнита". Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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