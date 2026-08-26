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Лондон рискует столкнуться с нехваткой мест для погребения, пишут СМИ

Лондон рискует столкнуться с нехваткой мест для погребения, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Лондон рискует столкнуться с нехваткой мест для погребения, пишут СМИ

Лондон вскоре рискует испытать острую нехватку мест для погребения на фоне старения населения и изменения религиозного состава, пишет газета Times со ссылкой на | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:24+0300

2026-08-26T17:24+0300

2026-08-26T17:24+0300

общество

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ЛОНДОН, 26 авг - ПРАЙМ. Лондон вскоре рискует испытать острую нехватку мест для погребения на фоне старения населения и изменения религиозного состава, пишет газета Times со ссылкой на консалтинговую компанию в сфере похоронного дела CDS Group. "Семь из 33 районов Лондона останутся без мест для погребения в ближайшие пять лет, а половина оставшихся - в ближайшие 15 лет", - говорится в статье. Как сообщает Times, в год в британской столице умирают около 50 тысяч человек, это около 138 человек в день. При этом большинство кладбищ города были основаны в Викторианскую эпоху, когда население был намного меньше. К тому же в условиях жилищного кризиса, городские советы с неохотой расширяют кладбища, предпочитая использовать землю для строительства жилья. "Падающая рождаемость и снижение числа тех, кто переезжает из города в среднем возрасте, значит, что лондонцы в среднем стареют. Между 2022 и 2040 годами доля населения старше 65 лет, как ожидается, превысит 40% и составит около 1,5 миллиона", - пишет издание. Кроме того, на повышенный спрос на места для захоронения повлияло изменение религиозного состава города. На данный момент около восьми из десяти британцев выбирают кремацию. Однако в будущем это может изменится, поскольку сжигание тела запрещено в исламе и во многих еврейских конфессиях.

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общество , мировая экономика, лондон, великобритания