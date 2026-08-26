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Биткоин снова сильнее S&P 500: что ждет его дальше?

Биткоин снова сильнее S&P 500: что ждет его дальше? - 26.08.2026, ПРАЙМ

Биткоин снова сильнее S&P 500: что ждет его дальше?

Биткоин резко вернулся в центр внимания: за неделю его цена выросла примерно на 22% — с около 63 до более чем 80 тысяч долларов. Последние три месяца он... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T05:05+0300

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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Биткоин резко вернулся в центр внимания: за неделю его цена выросла примерно на 22% — с около 63 до более чем 80 тысяч долларов. Последние три месяца он опережал S&P 500 только в трети торговых сессий — это самый слабый период относительной динамики за шесть лет наблюдений. Но, несмотря на последнее ралли, говорить об устойчивой смене тренда пока рано.Для рынка это заметный сигнал. В последние месяцы американские акции, особенно технологические компании и бизнесы, связанные с искусственным интеллектом, росли быстрее биткоина. Теперь криптовалюта временно вышла вперед.Рост поддержали сразу несколько факторов: приток средств в спотовые Bitcoin-ETF — биржевые фонды, которые позволяют инвестировать в биткоин через привычную инфраструктуру фондового рынка, — ослабление напряженности на рынке американских облигаций, ожидания более понятного регулирования криптовалют в США и закрытие ставок на снижение.Когда участники рынка ставят на падение цены, а актив начинает быстро дорожать, им приходится покупать его обратно, чтобы закрыть позицию. Это могло дополнительно ускорить рост биткоина.Сейчас инвесторы следят за диапазоном 80–83 тысячи долларов. Уверенное закрепление выше этих уровней может поддержать дальнейший интерес к криптовалюте. Следующими ориентирами для рынка в таком случае могут стать 95–97 тысяч долларов, а затем психологически важная отметка 100 тысяч долларов.Но после роста на 22% за неделю биткоин может выглядеть перегретым в краткосрочной перспективе. Это повышает вероятность фиксации прибыли и резких колебаний цены.Следующими важными событиями для глобальных рынков станут публикация июльского показателя инфляции PCE в среду и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, 28 августа.PCE — один из ключевых показателей инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система США при решениях по процентным ставкам. Если инфляция окажется ниже ожиданий рынка, инвесторы могут усилить ожидания того, что ФРС не будет повышать ставку дальше. Для рискованных активов, включая биткоин, это обычно благоприятный сигнал.Выступление Уорша станет его первым на этом форуме в качестве председателя ФРС. Рынок будет искать в его словах ответы на главный вопрос: как регулятор собирается балансировать между замедлением рынка труда и инфляцией, которая остается выше целевого уровня.Если ФРС даст понять, что ставки могут оставаться высокими дольше, интерес к рисковым активам способен ослабнуть. В таком сценарии давление может затронуть и биткоин.Биткоин вновь опередил широкий американский рынок акций на коротком отрезке. Однако о полной независимости криптовалюты от фондового рынка говорить пока рано: ее дальнейшая динамика по-прежнему будет зависеть от инфляции в США, политики ФРС, притока средств в Bitcoin-ETF и общей готовности инвесторов к риску.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

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Дмитрий Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, финансы, сша, биткоин, индекс s&p 500