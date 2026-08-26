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В РСТ оценили влияние нового налога на российских туристов

В РСТ оценили влияние нового налога на российских туристов - 26.08.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили влияние нового налога на российских туристов

Введение властями Мальдив налога для иностранного турбизнеса не окажет влияния на российских туристов, даже при включении его в стоимость туров значительного... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:16+0300

2026-08-26T10:16+0300

2026-08-26T10:16+0300

туризм

бизнес

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Введение властями Мальдив налога для иностранного турбизнеса не окажет влияния на российских туристов, даже при включении его в стоимость туров значительного увеличения цены не будет, считает член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Ранее парламент Мальдив принял закон, который обяжет иностранных туроператоров, турагентства и системы онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог TGST с продажи услуг на архипелаге. Предполагается, что мера вступит в силу в октябре. "Есть вероятность, что непосредственно на туристов новый закон влияния не окажет. Но даже если допустить, что налог придется включать в стоимость туров, к критичному увеличению цены это не приведет", - цитирует РСТ Мурадяна. По его словам, компания в настоящее время не получала никакой информации от принимающих партнеров касаемо нового налога. Он подчеркнул, что согласно закону налог принесет экономике архипелага около 100 миллиона долларов в год. Так, за прошлый год Мальдивы приняли около 2,25 миллиона иностранных туристов. "Если разделить между ними прогнозируемую сумму, то речь может идти менее чем о 50 долларах на человека", - сказал он. Мурадян пояснил, что такая мера в первую очередь относится к глобальным платформам бронирования. При этом значительная часть туроператоров работает с местными принимающими компаниями, которые зарегистрированы в республике и исправно платят налоги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, российский союз туриндустрии