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"Это только начало": украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе
"Это только начало": украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Это только начало": украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе
Украинская металлургия в глубоком кризисе. В августе удары вывели из строя "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" — на них приходилось 72% производства... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:12+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Украинская металлургия в глубоком кризисе. В августе удары вывели из строя "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" — на них приходилось 72% производства стали в стране, пишет ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Обозреватель". Сроки восстановления неизвестны.Отрасль уже испытывала давление: в конце июля остановился морской экспорт через порты Одессы. Сухопутная логистика дороже, поэтому Ferrexpo и Южный ГОК приостановили добычу руды.В "Метинвесте" назвали повреждения "Запорожстали" беспрецедентными: для восстановления нужна вся цепочка — от сырья до отгрузки, заявили в компании.При длительном простое Украина потеряет около 2 млн тонн стали к концу года. Металл придется импортировать дороже, что повысит стоимость строительства.Падение экспорта сократит валютную выручку, импорт усилит спрос на валюту, давя на гривну. Кризис угрожает бюджету, занятости и смежным отраслям, резюмирует "Обозреватель".
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промышленность, одесса, украина, мировая экономика
Промышленность, Одесса, УКРАИНА, Мировая экономика
"Это только начало": украинская металлургия оказалась в глубоком кризисе
Обозреватель: Украина рискует потерять 72% производства стали из-за кризиса в металлургии