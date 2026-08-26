Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/milliardy-872700071.html
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов
Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:45+0300
2026-08-26T15:45+0300
бизнес
финансы
техас
нью-йорк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872700071.jpg?1787748311
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов объединенной компании составит 571 миллиард, следует из пресс-релиза Victory Capital. "Victory Capital Holdings, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении 100% акций First Eagle Investments, независимой частной глобальной компании по управлению активами… Ожидается, что после завершения сделки совокупные клиентские активы объединенной компании составят примерно 571 миллиард долларов", - говорится в сообщении. Сумма сделки составляет примерно 7 миллиардов долларов, отмечает Victory Capital. Отмечается, что First Eagle будет работать на платформе Victory Capital, сохранив при этом свой бренд, инвестиционную автономию, а также свою уже существующую инвестиционную модель. Компании будут совместно работать над тем, чтобы обеспечить клиентам плавный переход. Закрытие сделки ожидается к концу первого квартала 2027 года при условии получения одобрения соответствующих органов. Victory Capital - американская компания по управлению активами, была основана в 1894 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Антонио, штат Техас. По состоянию на 31 июня общий объем активов клиентов компании составлял 348,8 миллиарда долларов. Victory Capital обслуживает институциональных, посреднических и частных клиентов. Инвестиционная компания First Eagle Investments была основана в 1864 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля совокупный объем активов под управлением First Eagle составлял около 222 миллиардов долларов.
техас
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, техас, нью-йорк
Бизнес, Финансы, ТЕХАС, Нью-Йорк
15:45 26.08.2026
 
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов

Victory Capital приобретает First Eagle Investments за $7 миллиардов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов объединенной компании составит 571 миллиард, следует из пресс-релиза Victory Capital.
"Victory Capital Holdings, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении 100% акций First Eagle Investments, независимой частной глобальной компании по управлению активами… Ожидается, что после завершения сделки совокупные клиентские активы объединенной компании составят примерно 571 миллиард долларов", - говорится в сообщении.
Сумма сделки составляет примерно 7 миллиардов долларов, отмечает Victory Capital.
Отмечается, что First Eagle будет работать на платформе Victory Capital, сохранив при этом свой бренд, инвестиционную автономию, а также свою уже существующую инвестиционную модель. Компании будут совместно работать над тем, чтобы обеспечить клиентам плавный переход.
Закрытие сделки ожидается к концу первого квартала 2027 года при условии получения одобрения соответствующих органов.
Victory Capital - американская компания по управлению активами, была основана в 1894 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Антонио, штат Техас. По состоянию на 31 июня общий объем активов клиентов компании составлял 348,8 миллиарда долларов. Victory Capital обслуживает институциональных, посреднических и частных клиентов.
Инвестиционная компания First Eagle Investments была основана в 1864 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля совокупный объем активов под управлением First Eagle составлял около 222 миллиардов долларов.
 
БизнесФинансыТЕХАСНью-Йорк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала