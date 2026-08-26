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Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов
Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:45+0300
2026-08-26T15:45+0300
2026-08-26T15:45+0300
бизнес
финансы
техас
нью-йорк
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов объединенной компании составит 571 миллиард, следует из пресс-релиза Victory Capital.
"Victory Capital Holdings, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении 100% акций First Eagle Investments, независимой частной глобальной компании по управлению активами… Ожидается, что после завершения сделки совокупные клиентские активы объединенной компании составят примерно 571 миллиард долларов", - говорится в сообщении.
Сумма сделки составляет примерно 7 миллиардов долларов, отмечает Victory Capital.
Отмечается, что First Eagle будет работать на платформе Victory Capital, сохранив при этом свой бренд, инвестиционную автономию, а также свою уже существующую инвестиционную модель. Компании будут совместно работать над тем, чтобы обеспечить клиентам плавный переход.
Закрытие сделки ожидается к концу первого квартала 2027 года при условии получения одобрения соответствующих органов.
Victory Capital - американская компания по управлению активами, была основана в 1894 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Антонио, штат Техас. По состоянию на 31 июня общий объем активов клиентов компании составлял 348,8 миллиарда долларов. Victory Capital обслуживает институциональных, посреднических и частных клиентов.
Инвестиционная компания First Eagle Investments была основана в 1864 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля совокупный объем активов под управлением First Eagle составлял около 222 миллиардов долларов.
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бизнес, финансы, техас, нью-йорк
Бизнес, Финансы, ТЕХАС, Нью-Йорк
Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов
Victory Capital приобретает First Eagle Investments за $7 миллиардов
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов объединенной компании составит 571 миллиард, следует из пресс-релиза Victory Capital.
"Victory Capital Holdings, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении 100% акций First Eagle Investments, независимой частной глобальной компании по управлению активами… Ожидается, что после завершения сделки совокупные клиентские активы объединенной компании составят примерно 571 миллиард долларов", - говорится в сообщении.
Сумма сделки составляет примерно 7 миллиардов долларов, отмечает Victory Capital.
Отмечается, что First Eagle будет работать на платформе Victory Capital, сохранив при этом свой бренд, инвестиционную автономию, а также свою уже существующую инвестиционную модель. Компании будут совместно работать над тем, чтобы обеспечить клиентам плавный переход.
Закрытие сделки ожидается к концу первого квартала 2027 года при условии получения одобрения соответствующих органов.
Victory Capital - американская компания по управлению активами, была основана в 1894 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Антонио, штат Техас. По состоянию на 31 июня общий объем активов клиентов компании составлял 348,8 миллиарда долларов. Victory Capital обслуживает институциональных, посреднических и частных клиентов.
Инвестиционная компания First Eagle Investments была основана в 1864 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля совокупный объем активов под управлением First Eagle составлял около 222 миллиардов долларов.