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Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов

Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Victory Capital покупает First Eagle Investments за $7 миллиардов

Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

бизнес

финансы

техас

нью-йорк

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская инвестиционная компания Victory Capital Holdings приобретает First Eagle Investments за 7 миллиардов долларов, совокупный объем управляемых активов объединенной компании составит 571 миллиард, следует из пресс-релиза Victory Capital. "Victory Capital Holdings, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении 100% акций First Eagle Investments, независимой частной глобальной компании по управлению активами… Ожидается, что после завершения сделки совокупные клиентские активы объединенной компании составят примерно 571 миллиард долларов", - говорится в сообщении. Сумма сделки составляет примерно 7 миллиардов долларов, отмечает Victory Capital. Отмечается, что First Eagle будет работать на платформе Victory Capital, сохранив при этом свой бренд, инвестиционную автономию, а также свою уже существующую инвестиционную модель. Компании будут совместно работать над тем, чтобы обеспечить клиентам плавный переход. Закрытие сделки ожидается к концу первого квартала 2027 года при условии получения одобрения соответствующих органов. Victory Capital - американская компания по управлению активами, была основана в 1894 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Антонио, штат Техас. По состоянию на 31 июня общий объем активов клиентов компании составлял 348,8 миллиарда долларов. Victory Capital обслуживает институциональных, посреднических и частных клиентов. Инвестиционная компания First Eagle Investments была основана в 1864 году, ее штаб-квартира располагается в Нью-Йорке. По состоянию на 31 июля совокупный объем активов под управлением First Eagle составлял около 222 миллиардов долларов.

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бизнес, финансы, техас, нью-йорк