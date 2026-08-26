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Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов
Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов
Минпромторг России сфокусировал системные и финансовые меры государственной поддержки инвестиционной активности в промышленности на национальных проектах... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:29+0300
2026-08-26T14:32+0300
россия
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России сфокусировал системные и финансовые меры государственной поддержки инвестиционной активности в промышленности на национальных проектах технологического лидерства, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Инвестиционная активность, о которой я упомянул, она, конечно, во многом обусловлена и поддержана теми механизмами, которые мы администрируем… Все наши вот эти инструменты поддержки мы сейчас перенастроили на то, чтобы поддержать национальные проекты технологического лидерства", - сказал министр. Он отметил, что, например, Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал около 2,2 тысячи проектов почти на 850 миллиардов рублей. По словам главы Минпромторга, не менее востребованы преференции в рамках специнвестконтрактов - больше 100 заключенных СПИКов обеспечили приток свыше 2 триллионов рублей инвестиций.
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россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
14:29 26.08.2026 (обновлено: 14:32 26.08.2026)
 
Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов

Алиханов: Минпромторг сфокусировал меры поддержки промышленности на национальных проектах

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России сфокусировал системные и финансовые меры государственной поддержки инвестиционной активности в промышленности на национальных проектах технологического лидерства, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Инвестиционная активность, о которой я упомянул, она, конечно, во многом обусловлена и поддержана теми механизмами, которые мы администрируем… Все наши вот эти инструменты поддержки мы сейчас перенастроили на то, чтобы поддержать национальные проекты технологического лидерства", - сказал министр.
Он отметил, что, например, Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал около 2,2 тысячи проектов почти на 850 миллиардов рублей. По словам главы Минпромторга, не менее востребованы преференции в рамках специнвестконтрактов - больше 100 заключенных СПИКов обеспечили приток свыше 2 триллионов рублей инвестиций.
 
РОССИЯАнтон АлихановВладимир ПутинМинпромторг
 
 
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