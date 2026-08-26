https://1prime.ru/20260826/minpromtorg-872696075.html

Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов

Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг сфокусировал меры поддержки на нацпроектах, заявил Алиханов

Минпромторг России сфокусировал системные и финансовые меры государственной поддержки инвестиционной активности в промышленности на национальных проектах... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:29+0300

2026-08-26T14:29+0300

2026-08-26T14:32+0300

россия

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872696075.jpg?1787743944

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России сфокусировал системные и финансовые меры государственной поддержки инвестиционной активности в промышленности на национальных проектах технологического лидерства, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Инвестиционная активность, о которой я упомянул, она, конечно, во многом обусловлена и поддержана теми механизмами, которые мы администрируем… Все наши вот эти инструменты поддержки мы сейчас перенастроили на то, чтобы поддержать национальные проекты технологического лидерства", - сказал министр. Он отметил, что, например, Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал около 2,2 тысячи проектов почти на 850 миллиардов рублей. По словам главы Минпромторга, не менее востребованы преференции в рамках специнвестконтрактов - больше 100 заключенных СПИКов обеспечили приток свыше 2 триллионов рублей инвестиций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг