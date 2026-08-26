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В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок

В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок - 26.08.2026, ПРАЙМ

В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок

Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:09+0300

2026-08-26T16:09+0300

2026-08-26T16:26+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. "В России в 2025 году ежеквартально проводилось свыше 10 тысяч различных ярмарок во всех регионах. В это число также входят и школьные ярмарки", - сказали в ведомстве. Там подчеркнули, что министерство поддерживает многообразие торговых форматов в стране, включая ярмарочную торговлю. По мнению ведомства, ярмарки являются важным элементом российской торговой системы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг