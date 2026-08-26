https://1prime.ru/20260826/minpromtorg-872701624.html
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок - 26.08.2026, ПРАЙМ
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок
Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:09+0300
2026-08-26T16:09+0300
2026-08-26T16:26+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872701624.jpg?1787750784
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. "В России в 2025 году ежеквартально проводилось свыше 10 тысяч различных ярмарок во всех регионах. В это число также входят и школьные ярмарки", - сказали в ведомстве. Там подчеркнули, что министерство поддерживает многообразие торговых форматов в стране, включая ярмарочную торговлю. По мнению ведомства, ярмарки являются важным элементом российской торговой системы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок
Минпромторг: в России в 2025 году ежеквартально проводили более 10 тысяч различных ярмарок
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"В России в 2025 году ежеквартально проводилось свыше 10 тысяч различных ярмарок во всех регионах. В это число также входят и школьные ярмарки", - сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что министерство поддерживает многообразие торговых форматов в стране, включая ярмарочную торговлю. По мнению ведомства, ярмарки являются важным элементом российской торговой системы.