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В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок - 26.08.2026, ПРАЙМ
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок
Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:09+0300
2026-08-26T16:26+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге. "В России в 2025 году ежеквартально проводилось свыше 10 тысяч различных ярмарок во всех регионах. В это число также входят и школьные ярмарки", - сказали в ведомстве. Там подчеркнули, что министерство поддерживает многообразие торговых форматов в стране, включая ярмарочную торговлю. По мнению ведомства, ярмарки являются важным элементом российской торговой системы.
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40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
16:09 26.08.2026 (обновлено: 16:26 26.08.2026)
 
В 2025 году в России ежеквартально проходило более 10 тысяч ярмарок

Минпромторг: в России в 2025 году ежеквартально проводили более 10 тысяч различных ярмарок

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч различных ярмарок, в том числе школьных, проводилось в России ежеквартально в 2025 году, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"В России в 2025 году ежеквартально проводилось свыше 10 тысяч различных ярмарок во всех регионах. В это число также входят и школьные ярмарки", - сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что министерство поддерживает многообразие торговых форматов в стране, включая ярмарочную торговлю. По мнению ведомства, ярмарки являются важным элементом российской торговой системы.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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