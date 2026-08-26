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Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна

Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна

Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров, сообщили в Минсельхозе России. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:38+0300

2026-08-26T20:38+0300

2026-08-26T20:54+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

зерно

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров, сообщили в Минсельхозе России."В России продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день обмолочено 27,9 миллиона гектаров, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 100,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5%. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что средняя урожайность зерна в этом году увеличилась на 4,3% и составляет 36 центнеров с гектара."Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений", - добавили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз, зерно