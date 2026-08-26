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Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна
Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна
Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров, сообщили в Минсельхозе России. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:38+0300
2026-08-26T20:38+0300
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сельское хозяйство
россия
минсельхоз
зерно
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров, сообщили в Минсельхозе России."В России продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день обмолочено 27,9 миллиона гектаров, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 100,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5%. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что средняя урожайность зерна в этом году увеличилась на 4,3% и составляет 36 центнеров с гектара."Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений", - добавили в ведомстве.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, зерно
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
Россия собрала более 100 миллионов тонн зерна
Минсельхоз: Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 млн гектаров
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров, сообщили в Минсельхозе России.
"В России продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день обмолочено 27,9 миллиона гектаров, или свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 100,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 12,5%. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя урожайность зерна в этом году увеличилась на 4,3% и составляет 36 центнеров с гектара.
"Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений", - добавили в ведомстве.