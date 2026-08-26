https://1prime.ru/20260826/minselkhoz-872713702.html

Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров

Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров

В России набирает обороты сев озимых зерновых культур, уже засеяно 482,7 тысячи гектаров - на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз РФ. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:01+0300

2026-08-26T21:01+0300

2026-08-26T21:01+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России набирает обороты сев озимых зерновых культур, уже засеяно 482,7 тысячи гектаров - на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз РФ. "Набирает обороты сев озимых зерновых культур. Темпы также выше прошлогодних – на сегодняшний день засеяно 482,7 тысячи гектаров, что на 125,3 тысячи гектаров больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минсельхоз сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз