https://1prime.ru/20260826/minselkhoz-872713702.html
Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров
Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров
В России набирает обороты сев озимых зерновых культур, уже засеяно 482,7 тысячи гектаров - на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз РФ. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T21:01+0300
2026-08-26T21:01+0300
2026-08-26T21:01+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872713702.jpg?1787767262
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России набирает обороты сев озимых зерновых культур, уже засеяно 482,7 тысячи гектаров - на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз РФ. "Набирает обороты сев озимых зерновых культур. Темпы также выше прошлогодних – на сегодняшний день засеяно 482,7 тысячи гектаров, что на 125,3 тысячи гектаров больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минсельхоз сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
Россия засеяла озимыми зерновыми свыше 480 тысяч гектаров
Минсельхоз: Россия засеяла озимыми зерновыми уже 482,7 тысячи гектаров
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России набирает обороты сев озимых зерновых культур, уже засеяно 482,7 тысячи гектаров - на 35% больше, чем годом ранее, сообщил Минсельхоз РФ.
"Набирает обороты сев озимых зерновых культур. Темпы также выше прошлогодних – на сегодняшний день засеяно 482,7 тысячи гектаров, что на 125,3 тысячи гектаров больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Ранее в среду Минсельхоз
сообщил, что Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27,9 миллиона гектаров.