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Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе
Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе - 26.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе
Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе, предлагаемого ООО "Щелковская платная дорога", такими полномочиями... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T00:47+0300
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бизнес
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе, предлагаемого ООО "Щелковская платная дорога", такими полномочиями ведомство наделяется распоряжением правительства РФ. "Определить Минтранс России органом, уполномоченным на рассмотрение предложения общества с ограниченной ответственностью "Щелковская платная дорога" о заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования федерального значения", - говорится в документе. Речь идет о дублере автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо".
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192
40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
00:47 26.08.2026
 
Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе

Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе, предлагаемого ООО "Щелковская платная дорога", такими полномочиями ведомство наделяется распоряжением правительства РФ.
"Определить Минтранс России органом, уполномоченным на рассмотрение предложения общества с ограниченной ответственностью "Щелковская платная дорога" о заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования федерального значения", - говорится в документе.
Речь идет о дублере автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо".
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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