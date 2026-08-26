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Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе

Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе - 26.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс РФ рассмотрит проект концессии на дублер Щелковского шоссе

Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе, предлагаемого ООО "Щелковская платная дорога", такими полномочиями... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T00:47+0300

2026-08-26T00:47+0300

2026-08-26T00:47+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минтранс России рассмотрит проект концессии на строительство дублера Щелковского шоссе, предлагаемого ООО "Щелковская платная дорога", такими полномочиями ведомство наделяется распоряжением правительства РФ. "Определить Минтранс России органом, уполномоченным на рассмотрение предложения общества с ограниченной ответственностью "Щелковская платная дорога" о заключении концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования федерального значения", - говорится в документе. Речь идет о дублере автомобильной дороги А-103 "Щелковское шоссе" Москва - Щелково - автомобильная дорога А-107 "Московское малое кольцо".

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