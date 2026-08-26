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Минтранс и бизнес разработают архитектуру цифровой платформы для логистики
Минтранс и бизнес разработают архитектуру цифровой платформы для логистики - 26.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс и бизнес разработают архитектуру цифровой платформы для логистики
Минтранс России вместе с бизнесом прорабатывает архитектуру национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщило министерство на платформе... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:06+0300
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технологии
бизнес
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минтранс России вместе с бизнесом прорабатывает архитектуру национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщило министерство на платформе "Макс". На заседании межведомственной рабочей группы под председательством замглавы администрации президента Максима Орешкина обсуждалось развитие цифровых платформ в транспортно-логистической отрасли. "Минтранс вместе с бизнесом прорабатывает архитектуру Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - говорится в сообщении. Отмечается, что она должна объединить существующие государственные и коммерческие решения в единый контур для сквозного сопровождения грузов, документов и маршрутов. Отдельное внимание уделяется стандартизации мультимодальных перевозок. Кроме того, генеральный директор ООО "ЦТЛП Лотус", председатель экспертной группы "Транспорт и логистика" Дмитрий Ялов добавил, что потенциал платформизации грузовых перевозок значителен. "Сейчас через платформы сквозным образом проходит около 3% перевозок. Цель - увеличить этот показатель до 20-25% к 2030 году. Это позволит повысить эффективность использования транспорта и снизить транзакционные издержки отрасли", - отметил он.
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технологии, бизнес, россия, максим орешкин
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Максим Орешкин
Минтранс и бизнес разработают архитектуру цифровой платформы для логистики
Минтранс и бизнес прорабатывают архитектуру цифровой транспортно-логистической платформы
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минтранс России вместе с бизнесом прорабатывает архитектуру национальной цифровой транспортно-логистической платформы, сообщило министерство на платформе "Макс".
На заседании межведомственной рабочей группы под председательством замглавы администрации президента Максима Орешкина обсуждалось развитие цифровых платформ в транспортно-логистической отрасли.
"Минтранс вместе с бизнесом прорабатывает архитектуру Национальной цифровой транспортно-логистической платформы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она должна объединить существующие государственные и коммерческие решения в единый контур для сквозного сопровождения грузов, документов и маршрутов. Отдельное внимание уделяется стандартизации мультимодальных перевозок.
Кроме того, генеральный директор ООО "ЦТЛП Лотус", председатель экспертной группы "Транспорт и логистика" Дмитрий Ялов добавил, что потенциал платформизации грузовых перевозок значителен.
"Сейчас через платформы сквозным образом проходит около 3% перевозок. Цель - увеличить этот показатель до 20-25% к 2030 году. Это позволит повысить эффективность использования транспорта и снизить транзакционные издержки отрасли", - отметил он.